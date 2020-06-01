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2020-06-01T08:06
https://ria.ru/20200601/1572268841.html
Весна в Москве стала рекордно дождливой, сообщила синоптик
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РИА Новости

Весна в Москве стала рекордно дождливой, сообщила синоптик

08:06 01.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина во время дождя на площади Белорусского вокзала в Москве
Женщина во время дождя на площади Белорусского вокзала в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Женщина во время дождя на площади Белорусского вокзала в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 100 миллиметров осадков выпало в Москве только за последние три дня, что сделало май и в целом нынешнюю весну самыми дождливыми за всю историю метеонаблюдений в столице, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
В воскресенье синоптики заявили РИА Новости, что май 2020 года стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений в Москве, к 9 утра 31 мая выпало уже 147 миллиметров осадков, то есть почти три месячные нормы.
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"Только за последние три дня выпало более 100 миллиметров осадков, что составляет почти 200% месячной нормы", - сказала Позднякова.
По ее словам, в последний день мая выпало 34 миллиметра осадков, что стало новым рекордом для 31 мая, прежний был 22,5 в 1977 году.
"За месяц на станции ВДНХ выпало 159,9 миллиметра, что тоже стало рекордом, потому что прежний составлял 131,7 миллиметра в 1933 году. И в целом эта весна оказалась с рекордным количеством осадков - выпало 240,4 миллиметра. Прежний рекорд был в 2013 году и был связан с тем, что в том году было очень много снега, и накопленное количество осадков пришлось больше на первый месяц весны за счёт снежного снеготаяния. Так что самый дождливый май и самая дождливая весна", - отметила синоптик.
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Татьяна ПоздняковаПогодаМоскваОбщество
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