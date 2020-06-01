Весна в Москве стала рекордно дождливой, сообщила синоптик

"За месяц на станции ВДНХ выпало 159,9 миллиметра, что тоже стало рекордом, потому что прежний составлял 131,7 миллиметра в 1933 году. И в целом эта весна оказалась с рекордным количеством осадков - выпало 240,4 миллиметра. Прежний рекорд был в 2013 году и был связан с тем, что в том году было очень много снега, и накопленное количество осадков пришлось больше на первый месяц весны за счёт снежного снеготаяния. Так что самый дождливый май и самая дождливая весна", - отметила синоптик.