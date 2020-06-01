Единственная пациентка с COVID-19 в Таиланде за сутки прибыла из России

БАНГКОК, 1 июн – РИА Новости. Один новый случай заражения коронавирусом в понедельник выявлен у гражданки Один новый случай заражения коронавирусом в понедельник выявлен у гражданки Таиланда , прибывшей вывозным авиарейсом из России, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

Случаев смерти от коронавирусной инфекции в стране за сутки не зарегистрировано, сообщил он.

"Сегодня зарегистрирован только один случай заражения. Новая пациентка – гражданка Таиланда 43 лет, поступившая в больницу в городе Паттайя из учреждения государственного карантина после возвращения из России вывозным авиарейсом 20 мая", - сообщил Висануйотхин.

"Первый тест на коронавирус у этой пациентки, проведенный в карантине 20 мая, дал отрицательный результат, однако повторный тест, проведенный 31 мая, оказался положительным", - сказал он, добавив, что болезнь пока проходит у пациентки без симптомов.

"Это уже пятый случай за все время выполнения вывозных рейсов, когда заболевает человек, вернувшийся на родину из России. Это небольшая цифра по сравнению с другими странами", - сказал Висануйотхин.

Пресс-секретарь также назвал общие статистические показатели на 1 июня: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3 082 человека, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему 57 человек, полностью выздоровевших – 2 965 человек, в больницах проходят лечение 60 человек.