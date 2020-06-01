Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T08:05
https://ria.ru/20200601/1572268806.html
Единственная пациентка с COVID-19 в Таиланде за сутки прибыла из России
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569558491_0:147:1980:1260_1036x0_80_0_0_cb1e844234302ede59ee81a007543bc0.jpg
РИА Новости

Единственная пациентка с COVID-19 в Таиланде за сутки прибыла из России

08:05 01.06.2020
649
© РИА Новости / Валентин Чебунин / Перейти в фотобанкВъезд в курортный район Патонг на Пхукете.
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете.
© РИА Новости / Валентин Чебунин
Перейти в фотобанк
БАНГКОК, 1 июн – РИА Новости. Один новый случай заражения коронавирусом в понедельник выявлен у гражданки Таиланда, прибывшей вывозным авиарейсом из России, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
Случаев смерти от коронавирусной инфекции в стране за сутки не зарегистрировано, сообщил он.
"Сегодня зарегистрирован только один случай заражения. Новая пациентка – гражданка Таиланда 43 лет, поступившая в больницу в городе Паттайя из учреждения государственного карантина после возвращения из России вывозным авиарейсом 20 мая", - сообщил Висануйотхин.
"Первый тест на коронавирус у этой пациентки, проведенный в карантине 20 мая, дал отрицательный результат, однако повторный тест, проведенный 31 мая, оказался положительным", - сказал он, добавив, что болезнь пока проходит у пациентки без симптомов.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"Это уже пятый случай за все время выполнения вывозных рейсов, когда заболевает человек, вернувшийся на родину из России. Это небольшая цифра по сравнению с другими странами", - сказал Висануйотхин.
Пресс-секретарь также назвал общие статистические показатели на 1 июня: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3 082 человека, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему 57 человек, полностью выздоровевших – 2 965 человек, в больницах проходят лечение 60 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
111004
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПаттайяБангкокТаиландВ мире
Рекомендуем
Протестующие в Миннеаполисе
"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США
Район Синсаибаси в Осаке
Японский эпидемиолог объяснил низкую смертность от COVID-19 в Азии
Здание Государственной думы РФ
В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек
Николай Азаров
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Владимир Кузьмин
Владимир Кузьмин резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Семья
Российские семьи начнут получать новые выплат на детей с 1 июня
Виды Москвы
Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови
Участник протестов в Гонконге
Пекин применит в Гонконге законы своего противника
Великая Отечественная война. Гитлеровский солдат
Зверские казни детей: как гитлеровцы пытались уничтожить будущее России
Тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота Петр Великий
"Причины серьезные": зачем Россия перебрасывает на Север новейшее оружие
Закрытая из-за пандемии коронавируса COVID-19 мечеть в столице Судана городе Хартум
В Судане число заразившихся коронавирусом превысило 5 тысяч человек
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Медицинские работники
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 228 пациентов с коронавирусом
Сломанное дерево
Сильный ветер в Москве за выходные повалил более 340 деревьев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:34Главком ВМФ утвердил акт приемки "Князя Владимира" в состав флота
12:34Мишустин доложит Путину о национальном плане восстановления экономики
12:33Путин проведет два международных телефонных разговора
12:33В России учредили "Корпорацию морского приборостроения"
12:33Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
12:32В Индонезии экстремисты, возможно связанные с ИГ*, напали на полицейских
12:32В России пока не принимали решения об открытии границ, заявил Песков
12:32В Кремле ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в США
12:30БДИПЧ ОБСЕ призвало американских полицейских проявлять сдержанность
12:29Регионы могут сами ввести доплаты для соцработников, заявил Котяков
12:29Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
12:27ОНФ покажет обращение детей со словами благодарности приемным родителям
12:26Более 40 миллионов рублей доплатили хабаровским медикам после проверки
12:26В Бельгии выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом
12:24Саудовская Аравия заинтересовалась препаратом против COVID-19 из России
12:24Минсельхоз начал разрабатывать стратегию развития сельского туризма
12:24Врач заявил о снижении активности коронавируса
12:23Первый энергоблок Запорожской АЭС отключили от сети
12:22Эксперт: США могут затруднить возвращение танкеров из Венесуэлы в Иран
12:22В Ивановской области рассказали о новых случаях коронавируса
Лента новостейМолния