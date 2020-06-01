Матвиенко поздравила россиян с Международным днем защиты детей

"Защита прав и законных интересов ребенка – краеугольный камень социальной политики нашего государства и важнейший нравственный принцип российского общества. Всесторонняя забота о детях, приоритетные вопросы поддержки материнства и детства, укоренение традиционных семейных ценностей, активно поддержанное гражданами России при обсуждении поправок к Конституции РФ – основополагающие направления государственной политики современной России", - подчеркнула сенатор.

Парламентарий отметила, что в детстве и юности формируются личность и мировоззрение человека, развиваются его творческие способности и таланты, закладываются духовные и нравственные ориентиры. "Наша общая задача – сделать детство каждого маленького гражданина максимально счастливым, окружить его теплом и заботой, привить подрастающему поколению любовь к родным, своему дому и Отечеству. Только так Россия сможет уверенно двигаться по избранному курсу, претворить в жизнь масштабные планы и позитивные начинания", - заключила политик.