Матвиенко поздравила россиян с Международным днем защиты детей

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Защита прав и интересов маленьких россиян является краеугольным камнем социальной политики страны, задача общества - сделать их детство счастливым, привить подрастающему поколению любовь к родным, к своему дому и Отечеству, отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
В поздравлении спикера, приуроченному к 1 июня - Международному дню защиты детей отмечается, что "это праздник каждой семьи и всего многонационального российского народа".
"Защита прав и законных интересов ребенка – краеугольный камень социальной политики нашего государства и важнейший нравственный принцип российского общества. Всесторонняя забота о детях, приоритетные вопросы поддержки материнства и детства, укоренение традиционных семейных ценностей, активно поддержанное гражданами России при обсуждении поправок к Конституции РФ – основополагающие направления государственной политики современной России", - подчеркнула сенатор.
По словам Матвиенко, рост населения страны, повышение рождаемости и продолжительности жизни объявлены ключевыми целями Стратегии народосбережения в Российской Федерации до 2050 года. "В непростых реалиях сегодняшнего дня государством запущены и эффективно работают беспрецедентные и многоплановые программы целенаправленной помощи, адресованные семьям с детьми", - сказала законодатель.
Парламентарий отметила, что в детстве и юности формируются личность и мировоззрение человека, развиваются его творческие способности и таланты, закладываются духовные и нравственные ориентиры. "Наша общая задача – сделать детство каждого маленького гражданина максимально счастливым, окружить его теплом и заботой, привить подрастающему поколению любовь к родным, своему дому и Отечеству. Только так Россия сможет уверенно двигаться по избранному курсу, претворить в жизнь масштабные планы и позитивные начинания", - заключила политик.