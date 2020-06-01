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В Крыму в районе Северо-Крымского канала потерялся ребенок
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РИА Новости

В Крыму в районе Северо-Крымского канала потерялся ребенок

08:00 01.06.2020 (обновлено: 10:12 01.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Спасатели и добровольцы ищут шестилетнего ребенка в Ленинском районе Крыма около Северо-Крымского канала, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о том, что в районе Северо-Крымского канала, возле поселка Ленино в Крыму потерялся ребенок 2014 года рождения, поступило в службы спасения в 0:40 мск, сообщили в ведомстве.
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Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
"Всего к спасательным работам привлечено 55 человек и 14 единиц техники", — прокомментировали в региональном МЧС.
В поисках ребенка участвуют сотрудники 18-й пожарно-спасательной части 3-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым и Щелкинского инспекторского участка государственной инспекции маломерных судов. К проведению поисковых работ привлечен добровольческий поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт", ветераны афганской войны и лесники. К месту поисковых работ направлена водолазная группа специального морского отряда Керчи, сообщили в ведомстве.
Главным Следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения шестилетнего ребенка в Ленинском районе (пункт "в" части 2 статьи 105 УК России).
Следователи установили обстоятельства, при которых пропал ребенок. Днем 31 мая девочка вместе с отцом и его приятелями отправилась на рыбалку. Взрослые занялись распитием алкоголя и оставили ребенка без присмотра. Позднее об исчезновении внучки в правоохранительные органы сообщила ее бабушка.
Участок Северо-Крымского канала в Ленинском районе Крыма используется для подачи воды в восточную часть полуострова (Керчь, Феодосию и другие населенные пункты).
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