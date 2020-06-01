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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T07:56
https://ria.ru/20200601/1572268546.html
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 228 пациентов с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572040547_0:53:3106:1800_1036x0_80_0_0_741776a6e2397f67f456fea8cb85b27b.jpg
РИА Новости

В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 228 пациентов с коронавирусом

07:56 01.06.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходит 531 человек, из них у 228 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
"01.06.2020 (92 сутки работы с COVID). В больнице 531 человек (в том числе 18 в реанимации), из них: 297 человек с подозрением на COVID/228 случаев подтверждено лабораторно, из них: 18/12 детей, 30/30 беременных, рожениц и родильниц, 9/7 человек в хирургическом отделении, 7/7 пациентов в реанимации (на ИВЛ 4)", - написала она в Facebook.
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Краснова отметила, что за сутки в больницу поступили 46 человек, из них 20 с коронавирусом. Выписано 18 человек, из них девять с выздоровлением по COVID.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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