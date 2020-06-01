В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 228 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходит 531 человек, из них у 228 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
"01.06.2020 (92 сутки работы с COVID). В больнице 531 человек (в том числе 18 в реанимации), из них: 297 человек с подозрением на COVID/228 случаев подтверждено лабораторно, из них: 18/12 детей, 30/30 беременных, рожениц и родильниц, 9/7 человек в хирургическом отделении, 7/7 пациентов в реанимации (на ИВЛ 4)", - написала она в Facebook.
Краснова отметила, что за сутки в больницу поступили 46 человек, из них 20 с коронавирусом. Выписано 18 человек, из них девять с выздоровлением по COVID.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.