В Хакасии число заболевших COVID-19 приблизилось к тысяче человек

"За сутки в республике выявлен 21 новый случай заражения COVID-19. Пять пациентов поступили с признаками ОРВИ, четыре - с признаками пневмонии. Одиннадцать случаев — это служебные и семейные контакты. Один человек самостоятельно прошел обследование. Всего в регионе зафиксировано 985 случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.

Коновалов сообщил, что за сутки выздоровел один пациент, а с начала пандемии - 521 человек. Под медицинским наблюдением находится 1468 человек, из них 43 - в обсерваторе. Получают лечение 453 человека, в том числе 24 в тяжелой степени, трое на искусственной вентиляции легких.