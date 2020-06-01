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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T07:55
https://ria.ru/20200601/1572268516.html
В Хакасии число заболевших COVID-19 приблизилось к тысяче человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572189305_0:13:2949:1672_1036x0_80_0_0_b44a636e9e337eb108ecbd738d06770e.jpg
РИА Новости

В Хакасии число заболевших COVID-19 приблизилось к тысяче человек

07:55 01.06.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВрач-
Врач-
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 1 июн - РИА Новости. В Хакасии за сутки зафиксирован 21 случай заражения коронавирусом, с момента начала пандемии выявлено 985 случаев, сообщает на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава республики Валентин Коновалов.
"За сутки в республике выявлен 21 новый случай заражения COVID-19. Пять пациентов поступили с признаками ОРВИ, четыре - с признаками пневмонии. Одиннадцать случаев — это служебные и семейные контакты. Один человек самостоятельно прошел обследование. Всего в регионе зафиксировано 985 случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.
Коновалов сообщил, что за сутки выздоровел один пациент, а с начала пандемии - 521 человек. Под медицинским наблюдением находится 1468 человек, из них 43 - в обсерваторе. Получают лечение 453 человека, в том числе 24 в тяжелой степени, трое на искусственной вентиляции легких.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валентин КоноваловРеспублика ХакасияОбщество
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