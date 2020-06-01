Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей в понедельник

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Холодная и ветреная погода с кратковременными дождями ожидает москвичей в понедельник, днём температура будет до плюс 13 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Сегодня облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, может ещё выпасть ещё до трёх миллиметров осадков, и дневная температура в городе будет около 13 градусов",- сказала Позднякова.
По ее словам, сохранится довольно плотный северо-восточный ветер, его порывы местами могут достигать 15 метров в секунду.
"То есть холодно и ветрено, фиктивная температура будет градусов 10",- сказала Позднякова.
Год назад в этот же день в столице было +21.