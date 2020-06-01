Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-01T07:52
https://ria.ru/20200601/1572268478.html
Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей в понедельник
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572256893_0:280:3144:2048_1036x0_80_0_0_5f26c6e067d74a73cfff37a33e876f1e.jpg
РИА Новости

Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей в понедельник

07:52 01.06.2020
378
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожий во время дождя на площади Белорусского вокзала в Москве
Прохожий во время дождя на площади Белорусского вокзала в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Прохожий во время дождя на площади Белорусского вокзала в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Холодная и ветреная погода с кратковременными дождями ожидает москвичей в понедельник, днём температура будет до плюс 13 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Сегодня облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, может ещё выпасть ещё до трёх миллиметров осадков, и дневная температура в городе будет около 13 градусов",- сказала Позднякова.
По ее словам, сохранится довольно плотный северо-восточный ветер, его порывы местами могут достигать 15 метров в секунду.
"То есть холодно и ветрено, фиктивная температура будет градусов 10",- сказала Позднякова.
Год назад в этот же день в столице было +21.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
04:38
Вильфанд рассказал, когда в Центральную Россию придет тепло
300300
Обсудить 0
Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
Рекомендуем
Женщина во время дождя на площади Белорусского вокзала в Москве
Весна в Москве стала рекордно дождливой, сообщила синоптик
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд рассказал, когда в Центральную Россию придет тепло
Сломанное дерево
Сильный ветер в Москве за выходные повалил более 340 деревьев
Закрытая из-за пандемии коронавируса COVID-19 мечеть в столице Судана городе Хартум
В Судане число заразившихся коронавирусом превысило 5 тысяч человек
Телеведущий Валдис Пельш
Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
Медицинские работники
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 228 пациентов с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил содействовать транспортным компаниям в оформлении виз
Валентина Матвиенко
Матвиенко поздравила россиян с Международным днем защиты детей
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
В Миннеаполисе протестующие нарушили комендантский час
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
В Москве от коронавируса вылечили 101-летнюю пациентку
Участник протестов в Гонконге
Пекин применит в Гонконге законы своего противника
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете.
Единственная пациентка с COVID-19 в Таиланде за сутки прибыла из России
Грузовик, въехавший в толпу во время акции протеста в Миннеаполисе
Въехавшему в толпу в Миннеаполисе водителю грузовика предъявили обвинения
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
В Москве выздоровели 2060 пациентов с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:33Путин проведет два международных телефонных разговора
12:33В России учредили "Корпорацию морского приборостроения"
12:33Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
12:32В Индонезии экстремисты, возможно связанные с ИГ*, напали на полицейских
12:32В России пока не принимали решения об открытии границ, заявил Песков
12:32В Кремле ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в США
12:30БДИПЧ ОБСЕ призвало американских полицейских проявлять сдержанность
12:29Регионы могут сами ввести доплаты для соцработников, заявил Котяков
12:29Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
12:27ОНФ покажет обращение детей со словами благодарности приемным родителям
12:26Более 40 миллионов рублей доплатили хабаровским медикам после проверки
12:26В Бельгии выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом
12:24Саудовская Аравия заинтересовалась препаратом против COVID-19 из России
12:24Минсельхоз начал разрабатывать стратегию развития сельского туризма
12:24Врач заявил о снижении активности коронавируса
12:23Первый энергоблок Запорожской АЭС отключили от сети
12:22Эксперт: США могут затруднить возвращение танкеров из Венесуэлы в Иран
12:22В Ивановской области рассказали о новых случаях коронавируса
12:20На юге Красноярского края нашли убитой пропавшую школьницу
12:20В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 16 тысяч
Лента новостейМолния