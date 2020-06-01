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2020-06-01T09:52
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Въехавшему в толпу в Миннеаполисе водителю грузовика предъявили обвинения
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РИА Новости

Въехавшему в толпу в Миннеаполисе водителю грузовика предъявили обвинения

07:50 01.06.2020 (обновлено: 09:52 01.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГрузовик, въехавший в толпу во время акции протеста в Миннеаполисе
Грузовик, въехавший в толпу во время акции протеста в Миннеаполисе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Водителю грузовика, въехавшему в толпу в американском Миннеаполисе, предъявлены обвинения в нападении, сообщает телеканал CNN.
Ранее сообщалось, что грузовик проехал через толпу протестующих в Миннеаполисе, вышедших на демонстрацию из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.
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В Миннеаполисе задержали водителя грузовика, въехавшего в толпу
Управление общественной безопасности города описало действия водителя грузовика Богдана Вечирко как "провокация толпы мирных демонстрантов", ему были предъявлены обвинения в нападении.
Сообщается, что Вечирко задержан без права на освобождение под залог.
На кадрах, показанных телеканалом, видно, как толпа протестующих сначала стоит посередине дороги, а затем начинает разбегаться в стороны из-за того, что на них двигался грузовик. После того как автомобиль остановился, протестующие начали окружать его и пытались попасть внутрь. Никто из протестующих не пострадал.
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