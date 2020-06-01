Въехавшему в толпу в Миннеаполисе водителю грузовика предъявили обвинения

На кадрах, показанных телеканалом, видно, как толпа протестующих сначала стоит посередине дороги, а затем начинает разбегаться в стороны из-за того, что на них двигался грузовик. После того как автомобиль остановился, протестующие начали окружать его и пытались попасть внутрь. Никто из протестующих не пострадал.