Власти Югры оценили темпы социально-экономического развития региона

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июн - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ сохраняет место в тройке лидеров рейтинга социально-экономического положения субъектов РФ благодаря позитивной динамике роста большинства показателей, демонстрирующих развитие региона, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Югры Николай Милькис.

Автономный округ вслед за Москвой Санкт-Петербургом занял третью строчку десятого по счету рейтинга социально-экономического положения субъектов РФ, подготовленного экспертами РИА Новости и опубликованного в понедельник. Его результаты позволяют судить об уровне экономического развития того или иного региона, его позициях на экономической карте России по итогам 2019 года.

"Югра продолжает сохранять позитивные темпы экономического роста. По большинству ключевых макроэкономических показателей округ имеет положительную динамику: объем промышленного производства, инвестиции в основной капитал, реальная заработная плата, ввод в действие жилых домов, оборот розничной торговли и объем платных услуг населению. Снизилась численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума", - сказал Милькис.

По его словам, Югра остается лидером в стране по объемам добычи нефти и производству электроэнергии, занимает второе место по добыче газа и промышленному производству, а также входит в первую тройку регионов по объему инвестиций в основной капитал - в экономику округа в 2019 году удалось привлечь 953 миллиарда рублей.

"В 2019 году валовой региональный продукт Югры впервые преодолел планку в 4 триллиона рублей. Значительный рост обеспечили предприятия добывающей отрасли. Югра по-прежнему остается основным нефтегазодобывающим регионом страны: 42% от общероссийской добычи нефти - югорская", - подчеркнул Милькис. Он напомнил, что регион традиционно обеспечивает около 15% поступлений по налогам, сборам и иным обязательным платежам в консолидированный бюджет РФ.