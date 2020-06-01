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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T07:47
https://ria.ru/20200601/1572268386.html
В Южной Корее выявили 35 новых случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569476374_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_7f859170a92607abe92b42b75e02431d.jpg
РИА Новости

В Южной Корее выявили 35 новых случаев COVID-19

07:47 01.06.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonКорейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
© AP Photo / Ahn Young-joon
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
СЕУЛ, 1 июн – РИА Новости. Южная Корея выявила 35 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 11 503, выздоровели 10 422, погиб уже 271 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
В последние дни в Южной Корее фиксировали 30-80 случаев COVID-19 в сутки. Хотя с начала апреля число выявленных зараженных постепенно снизилось до 10-20 случаев в день, а 6 мая опускалось до двух человек, новые локальные очаги заражения вновь вызвали прирост больных коронавирусом.
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По данным KCDC на 00.00 понедельника (18.00 воскресенья мск), 30 из новых случаев имеют локальное происхождение, пять случаев завезены из-за границы. Географически большинство заражений зарегистрированы в центральной части страны. 18 случаев зафиксированы в Инчхоне, 12 - в провинции Кёнгидо, остальные по всей стране. Два зараженных выявлены на карантинном досмотре. Среди 30 локальных случаев 24 связаны с небольшими собраниями религиозных организаций. Карантинные власти призывают организации воздержаться от таких мероприятий, так как они подразумевают близкое личное общение и поэтому особенно опасны.
Число заражений, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет 270. Власти связались уже с 83% от всех установленных посетителей клубов. Не менее 112 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики.
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За прошедшие сутки из больниц выписаны семь человек, общее число выздоровевших выросло до 10 422, что составляет 90,6%. Скончался еще один человек, число жертв возросло до 271 человека, уточняют медики. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 920 тысяч человек.
Более 5,2 тысячи человек (45,6%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1264 случаев завезли из-за границы, из них 87,4% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 536 зараженных.
По данным Центрального штаба по ликвидации чрезвычайных происшествий, 30% зараженных коронавирусом болеют без симптомов, что также приводит к незаметному распространению вируса. Власти вновь до 14 июня усилили меры безопасности, от общественных и религиозных заведений требуют строгой профилактики заражения, закрыли государственные музеи, театры и галереи. В столице действует запрет на деятельность развлекательных заведений. Несмотря на это, поэтапное возвращение школьников к занятиям с посещением проходит по плану, и министерство образования заявило, что не намерено вновь переносить даты. Разбираться в ситуации конкретно на местах предоставили управлениям образования и самим школам. Так, в связи с обнаружением заболевших или людей с подозрением на коронавирус уже закрылись более 830 школ, большая часть в центральном регионе страны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КенгидоЮжная КореяИнчхонВ мире
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