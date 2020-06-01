В Миннеаполисе протестующие нарушили комендантский час

Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе. Архивное фото

Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе

© AP Photo / John Minchillo Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе

МИННЕАПОЛИС (США), 1 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. Колонна протестующих из нескольких сотен человек и около трёх десятков машин, несмотря на введенный комендантский час, прошла через пригороды американского Колонна протестующих из нескольких сотен человек и около трёх десятков машин, несмотря на введенный комендантский час, прошла через пригороды американского Миннеаполиса и достигла перекрёстка, рядом с которым произошел инцидент с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшим в результате действий полиции, передаёт корреспондент РИА Новости.

В американском Миннеаполисе в воскресенье, на следующий день после жесткого разгона демонстрантов полицией и Национальной гвардией, продолжаются мирные акции протеста.

Сначала протестующие пытались выйти к мэрии, однако дорогу им преградили бетонные блоки и нацгвардия.

Развернувшись, манифестанты отправились в сторону "Священного места", как тут называют этот перекрёсток.

По мере продвижения колонны к ней присоединились все новые и новые люди. Многие выбежали из домов, чтобы поддержать протестующих, где-то их встречали аплодисментами.

Кто-то выносил и раздавал воду и печенье, кто-то быстро пересказывал последние новости о том, где в других частях города идут задержания и где может быть полиция.

Люди - взрослые и дети, темнокожих и белые - на балконах, в окнах и верандах подхватывали лозунги "Правосудие для полиции!", "Нет правосудия - нет мира" и все остальные.

В отличие от протеста накануне на Лейк-стрит, в рядах не видно людей со спиртным или с инструментами для взлома. Однако многие в масках и респираторах. В руке одной из темнокожих девушки бита, у белого мужчины - палка. Еще один молодой человек шагает с самодельным щитом.

Впереди колонны на некотором отдалении ехали несколько велосипедистов, которые выполняли роль "разведчиков".

Когда толпа прибыла к цели, один из протестующих выступил с речью, призвав всех оставаться тут.

Правоохранителей в округе нет. Акция продолжается мирно.