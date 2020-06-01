В Миннеаполисе протестующие нарушили комендантский час

МИННЕАПОЛИС (США), 1 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. Колонна протестующих из нескольких сотен человек и около трёх десятков машин, несмотря на введенный комендантский час, прошла через пригороды американского Миннеаполиса и достигла перекрёстка, рядом с которым произошел инцидент с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшим в результате действий полиции, передаёт корреспондент РИА Новости.
В американском Миннеаполисе в воскресенье, на следующий день после жесткого разгона демонстрантов полицией и Национальной гвардией, продолжаются мирные акции протеста.
Сначала протестующие пытались выйти к мэрии, однако дорогу им преградили бетонные блоки и нацгвардия.
Развернувшись, манифестанты отправились в сторону "Священного места", как тут называют этот перекрёсток.
По мере продвижения колонны к ней присоединились все новые и новые люди. Многие выбежали из домов, чтобы поддержать протестующих, где-то их встречали аплодисментами.
Кто-то выносил и раздавал воду и печенье, кто-то быстро пересказывал последние новости о том, где в других частях города идут задержания и где может быть полиция.
Люди - взрослые и дети, темнокожих и белые - на балконах, в окнах и верандах подхватывали лозунги "Правосудие для полиции!", "Нет правосудия - нет мира" и все остальные.
В отличие от протеста накануне на Лейк-стрит, в рядах не видно людей со спиртным или с инструментами для взлома. Однако многие в масках и респираторах. В руке одной из темнокожих девушки бита, у белого мужчины - палка. Еще один молодой человек шагает с самодельным щитом.
Впереди колонны на некотором отдалении ехали несколько велосипедистов, которые выполняли роль "разведчиков".
Когда толпа прибыла к цели, один из протестующих выступил с речью, призвав всех оставаться тут.
Правоохранителей в округе нет. Акция продолжается мирно.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.