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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T07:45
https://ria.ru/20200601/1572268295.html
В Москве от коронавируса вылечили 101-летнюю пациентку
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571786583_0:4:3072:1732_1036x0_80_0_0_7be5a47d947e9a45e9b5e186debeea97.jpg
РИА Новости

В Москве от коронавируса вылечили 101-летнюю пациентку

07:45 01.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пациентка, которой исполнился 101 год, выписывается из Научного медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Минздрава России после лечения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
"Из ФГБУ "Научный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова" Минздрава России, который в апреле 2020 года был перепрофилирован в инфекционную больницу для лечения больных с диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 ... выписывается 101-летняя пациентка",- говорится в сообщении.
Пациентка поступила в центр уже с подтверждённым диагнозом COVID-19, сейчас ей ничего не угрожает, она чувствует себя прекрасно и готовится к выписке и встрече с родными, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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