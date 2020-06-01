В Москве от коронавируса вылечили 101-летнюю пациентку

"Из ФГБУ "Научный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова" Минздрава России, который в апреле 2020 года был перепрофилирован в инфекционную больницу для лечения больных с диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 ... выписывается 101-летняя пациентка",- говорится в сообщении.

Пациентка поступила в центр уже с подтверждённым диагнозом COVID-19, сейчас ей ничего не угрожает, она чувствует себя прекрасно и готовится к выписке и встрече с родными, уточнили в пресс-службе.