В Москве от коронавируса вылечили 101-летнюю пациентку

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пациентка, которой исполнился 101 год, выписывается из Научного медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Минздрава России после лечения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
"Из ФГБУ "Научный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова" Минздрава России, который в апреле 2020 года был перепрофилирован в инфекционную больницу для лечения больных с диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 ... выписывается 101-летняя пациентка",- говорится в сообщении.
Пациентка поступила в центр уже с подтверждённым диагнозом COVID-19, сейчас ей ничего не угрожает, она чувствует себя прекрасно и готовится к выписке и встрече с родными, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.