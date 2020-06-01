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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T07:33
https://ria.ru/20200601/1572267945.html
В ГД внесут проект о наказании для липовых благотворителей на фоне COVID
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570572209_0:248:3156:2023_1036x0_80_0_0_4e1eab781afba30beffa81cb08af294c.jpg
РИА Новости

В ГД внесут проект о наказании для липовых благотворителей на фоне COVID

07:33 01.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве
У здания Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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У здания Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мошенничество, связанное со сбором пожертвований в период действия режима повышенной готовности или обстоятельств непреодолимой силы, могут начать преследовать по Уголовному кодексу, во вторую неделю июня в Госдуму планируют внести законопроект, согласно которому за такое деяние, совершенное в особо крупном размере, будет грозить до 10 лет лишения свободы, сообщил РИА Новости член комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству, автор законопроекта Евгений Марченко ("Единая Россия").
"В период эпидемии, пандемии, начинают собирать деньги на помощь врачам, а на самом деле это мошенники. У нас таких случаев сейчас хватает. И вот как раз идет внесение изменений в 159 статью "Мошенничество" против мошенников, которые собирают деньги на благотворительность… Этот законопроект я внесу после региональной недели", - сказал Марченко.
Согласно законопроекту, текст которого есть в распоряжении РИА Новости, в статью 159 УК планируют добавить часть 5.1, а также поправки в ее 6 и 7 части.
"Мошенничество, сопряженное со сбором благотворительных пожертвований в период действия режима повышенной готовности или обстоятельств непреодолимой силы и не имеющее своей целью направление средств на цели благотворительной деятельности, ... если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, - наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей… либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового", - говорится в документе.
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Если мошенничество было совершено в особо крупном размере, то, как планируется, оно повлечет наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей.
Автор инициативы приводит в документе статистику, согласно которой 69% россиян хотя бы раз участвовали в благотворительности за последние пять лет, при этом около 17% граждан участвуют в благотворительной деятельности регулярно. Большинство из тех, кто регулярно принимает участие в благотворительности, оказывают помощь ситуативно: подают милостыню (45%), участвуют в сборе средств для людей, нуждающихся в лечении, операции (33%), жертвуют одежду или игрушки в детские дома или дома престарелых (32%).
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В документе поясняется, что мошенники, активизировавшиеся в последние два месяца на фоне пандемии коронавируса, "действуют изощренно", используя новые противоправные схемы для кражи денег и персональных данных россиян, которые спешат выразить благодарность врачам, борющимся с эпидемией, и поддержать сограждан, оказавшихся из-за COVID-19 на больничной койке.
"В это время спекуляция на доверии россиян, желающих отдать последние сбережения на борьбу с коронавирусом, выглядит особенно цинично и угрожающе … Разработанная новая часть 5.1 статьи 159 УК РФ позволит добавить новый квалифицирующий признак для имеющегося в действующей редакции состава данной статьи. Данная новация позволит бороться с социальным "мародерством", возникающим в кризисные моменты", - говорится в документе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Евгений МарченкоГосдума РФОбщество
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