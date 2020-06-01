В ГД внесут проект о наказании для липовых благотворителей на фоне COVID

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мошенничество, связанное со сбором пожертвований в период действия режима повышенной готовности или обстоятельств непреодолимой силы, могут начать преследовать по Уголовному кодексу, во вторую неделю июня в Госдуму планируют внести законопроект, согласно которому за такое деяние, совершенное в особо крупном размере, будет грозить до 10 лет лишения свободы, сообщил РИА Новости член комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству, автор законопроекта Мошенничество, связанное со сбором пожертвований в период действия режима повышенной готовности или обстоятельств непреодолимой силы, могут начать преследовать по Уголовному кодексу, во вторую неделю июня в Госдуму планируют внести законопроект, согласно которому за такое деяние, совершенное в особо крупном размере, будет грозить до 10 лет лишения свободы, сообщил РИА Новости член комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству, автор законопроекта Евгений Марченко ("Единая Россия").

"В период эпидемии, пандемии, начинают собирать деньги на помощь врачам, а на самом деле это мошенники. У нас таких случаев сейчас хватает. И вот как раз идет внесение изменений в 159 статью "Мошенничество" против мошенников, которые собирают деньги на благотворительность… Этот законопроект я внесу после региональной недели", - сказал Марченко.

Согласно законопроекту, текст которого есть в распоряжении РИА Новости, в статью 159 УК планируют добавить часть 5.1, а также поправки в ее 6 и 7 части.

"Мошенничество, сопряженное со сбором благотворительных пожертвований в период действия режима повышенной готовности или обстоятельств непреодолимой силы и не имеющее своей целью направление средств на цели благотворительной деятельности, ... если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, - наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей… либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового", - говорится в документе.

Если мошенничество было совершено в особо крупном размере, то, как планируется, оно повлечет наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Автор инициативы приводит в документе статистику, согласно которой 69% россиян хотя бы раз участвовали в благотворительности за последние пять лет, при этом около 17% граждан участвуют в благотворительной деятельности регулярно. Большинство из тех, кто регулярно принимает участие в благотворительности, оказывают помощь ситуативно: подают милостыню (45%), участвуют в сборе средств для людей, нуждающихся в лечении, операции (33%), жертвуют одежду или игрушки в детские дома или дома престарелых (32%).

В документе поясняется, что мошенники, активизировавшиеся в последние два месяца на фоне пандемии коронавируса, "действуют изощренно", используя новые противоправные схемы для кражи денег и персональных данных россиян, которые спешат выразить благодарность врачам, борющимся с эпидемией, и поддержать сограждан, оказавшихся из-за COVID-19 на больничной койке.

"В это время спекуляция на доверии россиян, желающих отдать последние сбережения на борьбу с коронавирусом, выглядит особенно цинично и угрожающе … Разработанная новая часть 5.1 статьи 159 УК РФ позволит добавить новый квалифицирующий признак для имеющегося в действующей редакции состава данной статьи. Данная новация позволит бороться с социальным "мародерством", возникающим в кризисные моменты", - говорится в документе.