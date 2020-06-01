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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T07:32
https://ria.ru/20200601/1572267877.html
В Китае за сутки выявили 32 случая COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571631215_0:308:3072:2036_1036x0_80_0_0_7c9dbbea69c20146ff34d8ddc4b4ec52.jpg
РИА Новости

В Китае за сутки выявили 32 случая COVID-19

07:32 01.06.2020
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© AP Photo / Yan Linyun/Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
© AP Photo / Yan Linyun/
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
ПЕКИН, 1 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки зарегистрировал 16 новых случая заражения коронавирусом и выявил 16 бессимптомных носителей, выздоровели три пациента, летальных исходов нет, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что все новые случаи заражения - ввозные, 11 зарегистрированы в провинции Сычуань, три – в автономном районе Внутренняя Монголия, два – в провинции Гуандун.
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Скорость распространения нового коронавируса
Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 017 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 78 307 человек выздоровели, 76 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев - 1756, выздоровели 1694 человека.
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 16 таких случая, 13 из них ввозные. За минувшие сутки из карантина выпустили 8 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 397 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
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Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1084 случая заражения (четыре человека скончались, 1037 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все 45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 442 человека (семь скончались, 423 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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