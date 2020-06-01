В Китае за сутки выявили 32 случая COVID-19

Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 017 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 78 307 человек выздоровели, 76 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев - 1756, выздоровели 1694 человека.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 16 таких случая, 13 из них ввозные. За минувшие сутки из карантина выпустили 8 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 397 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.