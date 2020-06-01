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2020-06-01T07:18
https://ria.ru/20200601/1572267721.html
В Лондоне задержали 23 участников акции в память о погибшем в США Флойде
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РИА Новости

В Лондоне задержали 23 участников акции в память о погибшем в США Флойде

07:18 01.06.2020
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© РИА Новости / Алекс МакнотонВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Полиция Лондона задержала 23 человек в ходе акций в память о погибшем после задержания полицией темнокожем американце Джордже Флойде, сообщило полицейское управление города.
Ранее сообщалось о пяти задержанных.
"Общее количество задержаний в ходе акций в центре Лондона сегодня составляет 23, все задержаны за различные правонарушения", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
Все задержанные остаются под стражей, отмечается в заявлении.
В нескольких штатах США продолжаются беспорядки и мародерство, вызванные гибелью Флойда. Согласно размещенным в интернете видео, в понедельник полицейские пытались задержать мужчину, надели на него наручники, повалили его втроем на землю, а один из них надавил коленом на шею задержанного. На видео слышны слова мужчины о том, что он не может дышать. Позже Флойд умер в больнице. После начала беспорядков четверо полицейских были уволены, один из них обвинен в убийстве по неосторожности. К беспорядкам присоединились экстремисты и маргиналы. Люди жгут дома и машины, грабят магазины.
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