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В США отметили десятки случаев насилия и угроз против журналистов
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РИА Новости

В США отметили десятки случаев насилия и угроз против журналистов

07:07 01.06.2020
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© AP Photo / John MinchilloСотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
© AP Photo / John Minchillo
ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Десятки случаев насилия и угроз против журналистов отмечены в США, сообщил базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов (CPJ).
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности. Поступали многочисленные сообщения о жестоком обращении полиции с журналистами. Пострадал и корреспондент РИА Новости, освещавший протесты в Миннеаполисе: ему в лицо распылили с близкого расстояния слезоточивый газ после того, как он предъявил журналистское удостоверение.
"Имело место несколько десятков инцидентов с насилием и угрозами, а также арестов, целью которых были журналисты, освещающие нынешние протесты в США", - сообщил комитет в рекомендациях журналистам, как вести освещение протестов.
Комитет защиты журналистов распространил рекомендации для коллег, которые освещают протесты. Их предупредили о том, что полиция может специально стрелять по ним резиновыми пулями и кидать светошумовые гранаты. Кроме того, протестующие могут быть враждебны к журналистам, и при массовом скоплении людей необходимо учитывать риск заражения коронавирусом, предупреждают в CPJ.
"Учитывая повышенный уровень насилия и тактику, используемую полицией и протестующими, необходимо носить противоосколочные очки, шлемы и жилеты, защищающие от ножевых ранений. Если есть угроза стрельбы боевыми патронами, следует рассмотреть возможность использования бронежилетов", - советуют в CPJ. Кроме того, журналист не должен работать один. Когда журналист снимает промышленный респиратор, ему необходима медицинская маска-респиратор N95 или FFF2/FFF3, говорится в рекомендациях.
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
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Из-за широкого распространения насилия желательно освещать протесты с крыши здания или балкона, но в любом случае всегда нужно находиться рядом с убежищем и продумать возможность экстренного отступления. Нужно также находиться на связи с редакцией.
Журналистам нельзя находиться в толпе, нужно быть вне ее и ни в коем случае не оказываться между полицией и протестующими, пишет CPJ. Лучше всего стоять спиной к стене для защиты сзади. Необходимо "считывать" намерения полиции и толпы, которые способны спровоцировать друг друга. Если полиция надела тяжелое обмундирование и выстроила стену из щитов, следует отступить в безопасное место. Также необходимо всегда иметь при себе журналистское удостоверение и предъявлять его по первому требованию полиции.
Журналистов также предупреждают о возможности сексуального насилия. Чтобы этого не допустить, советуют работать в группе и избегать работы после наступления темноты.
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