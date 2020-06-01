В США отметили десятки случаев насилия и угроз против журналистов

ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Десятки случаев насилия и угроз против журналистов отмечены в США, сообщил базирующийся в Десятки случаев насилия и угроз против журналистов отмечены в США, сообщил базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов (CPJ).

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности. Поступали многочисленные сообщения о жестоком обращении полиции с журналистами. Пострадал и корреспондент РИА Новости, освещавший протесты в Миннеаполисе: ему в лицо распылили с близкого расстояния слезоточивый газ после того, как он предъявил журналистское удостоверение.

"Имело место несколько десятков инцидентов с насилием и угрозами, а также арестов, целью которых были журналисты, освещающие нынешние протесты в США", - сообщил комитет в рекомендациях журналистам, как вести освещение протестов.

Комитет защиты журналистов распространил рекомендации для коллег, которые освещают протесты. Их предупредили о том, что полиция может специально стрелять по ним резиновыми пулями и кидать светошумовые гранаты. Кроме того, протестующие могут быть враждебны к журналистам, и при массовом скоплении людей необходимо учитывать риск заражения коронавирусом, предупреждают в CPJ.

"Учитывая повышенный уровень насилия и тактику, используемую полицией и протестующими, необходимо носить противоосколочные очки, шлемы и жилеты, защищающие от ножевых ранений. Если есть угроза стрельбы боевыми патронами, следует рассмотреть возможность использования бронежилетов", - советуют в CPJ. Кроме того, журналист не должен работать один. Когда журналист снимает промышленный респиратор, ему необходима медицинская маска-респиратор N95 или FFF2/FFF3, говорится в рекомендациях.

Из-за широкого распространения насилия желательно освещать протесты с крыши здания или балкона, но в любом случае всегда нужно находиться рядом с убежищем и продумать возможность экстренного отступления. Нужно также находиться на связи с редакцией.

Журналистам нельзя находиться в толпе, нужно быть вне ее и ни в коем случае не оказываться между полицией и протестующими, пишет CPJ. Лучше всего стоять спиной к стене для защиты сзади. Необходимо "считывать" намерения полиции и толпы, которые способны спровоцировать друг друга. Если полиция надела тяжелое обмундирование и выстроила стену из щитов, следует отступить в безопасное место. Также необходимо всегда иметь при себе журналистское удостоверение и предъявлять его по первому требованию полиции.