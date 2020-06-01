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2020-06-01T06:41
https://ria.ru/20200601/1572267230.html
Команда Кусто поддержала инициативу о запрете отлова в РФ китообразных
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РИА Новости

Команда Кусто поддержала инициативу о запрете отлова в РФ китообразных

06:41 01.06.2020
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© Фото : ВНИРОПогрузка последней группы белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя
Погрузка последней группы белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя
© Фото : ВНИРО
Погрузка последней группы белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 1 июн - РИА Новости. Команда океанолога Жан-Мишеля Кусто, которая участвовала в операции по спасению морских животных из "китовой тюрьмы" в Приморье, обратилась к властям РФ с письмом, в котором поддержала предложение, опубликованное на "Российской общественной инициативе", о запрете отлова китообразных для дельфинариев.
Сейчас закон разрешает вылов морских животных только для коренных народов, для научных и культурно-просветительских целей. Бывший вице-премьер Алексей Гордеев в 2019 году говорил, что вылов в культурно-просветительских целях правительство хочет запретить. Экологи коалиции "Свободу косаткам и белухам" опубликовали петицию в поддержку такого запрета на РОИ, она собрала свыше 100 тысяч голосов, чего достаточно для ее рассмотрения правительством. Экологи сообщали, что экспертная рабочая группа федерального уровня, рассмотрев петицию на сайте РОИ о запрете вылова китообразных в культурно-просветительских целях, рекомендовала отказать им. Сообщалось, что отзывы членов рабочей группы будут собирать до 1 июня.
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Копию письма за подписью президента общества "Будущее океанов" Жан-Мишеля Кусто и исполнительного директора проекта "Китовый заказник" Чарльза Виника РИА Новости предоставил член Совета по морским млекопитающим, один из российских участников команды исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто, зоолог Григорий Цидулко.
Команда Кусто в документе поблагодарила власти России за освобождение косаток и белух из "китовой тюрьмы", а также отметила, что в прошлом году с радостью услышала заявление Гордеева о том, что российским правительством принято решение запретить в России вылов китообразных в культурно-просветительских целях.
"Это заявление показало всему миру лидерство России в области охраны океанов и их обитателей ... Недавно мы узнали, что экспертная рабочая группа федерального уровня российского правительства готовится принять решение о РОИ по запрету вылова китообразных в культурно-просветительских целях. Мы поддерживаем эту инициативу и надеемся, что Россия станет мировым лидером в защите китов и дельфинов от жестокой практики отлова китообразных ради развлечения. Мы считаем, что эта инициатива очень важна для защиты будущего наших общих океанов", - говорится в письме.
В 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
К решению проблемы подключился президент Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию выпустили в Охотское море 27 июня, а 10 ноября в Японском море выпустили последних животных.
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Жан-Мишель КустоЯпонское мореОхотское мореРоссийская общественная инициативаАлексей ГордеевКитайОбщество
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