Команда Кусто поддержала инициативу о запрете отлова в РФ китообразных

"Это заявление показало всему миру лидерство России в области охраны океанов и их обитателей ... Недавно мы узнали, что экспертная рабочая группа федерального уровня российского правительства готовится принять решение о РОИ по запрету вылова китообразных в культурно-просветительских целях. Мы поддерживаем эту инициативу и надеемся, что Россия станет мировым лидером в защите китов и дельфинов от жестокой практики отлова китообразных ради развлечения. Мы считаем, что эта инициатива очень важна для защиты будущего наших общих океанов", - говорится в письме.