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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T12:00
https://ria.ru/20200601/1572267043.html
Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/149131/25/1491312554_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f726f1d90085e9343c7e0d779d000397.jpg
РИА Новости

Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом

06:35 01.06.2020 (обновлено: 12:00 01.06.2020)
19563
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Елена Воробей
Актриса Елена Воробей
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Елена Воробей. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом. Об этом сама артистка заявила в инстаграме.
По словам Воробей, о диагнозе COVID-19 она узнала уже три дня назад, однако не хотела сообщать об этом из-за "глупых страхов".
"Я начинаю эту борьбу. Каких-то таких серьезных симптомов у меня не было, было легкое покашливание, какое-то такое очень глубокое, и, в общем, легкое недомогание", — сказала Воробей в видеообращении к подписчикам.
Ей предстоит обследование по компьютерной томографии, которая покажет, "насколько распространилась эта бацилла".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЕлена ВоробейШоу-бизнесЗдоровьеОбщество
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