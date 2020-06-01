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2020-06-01T09:08
https://ria.ru/20200601/1572266870.html
В Вашингтоне несколько демонстрантов пострадали при разгоне полицией
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572270272_0:380:2965:2048_1036x0_80_0_0_ce527b9597436b42f9163c0582612031.jpg
РИА Новости

В Вашингтоне несколько демонстрантов пострадали при разгоне полицией

06:23 01.06.2020 (обновлено: 09:08 01.06.2020)
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© AP Photo / Alex BrandonСотрудники полиции во время акции протеста в Вашингтоне, США. 31 мая 2020
Сотрудники полиции во время акции протеста в Вашингтоне, США. 31 мая 2020
© AP Photo / Alex Brandon
Сотрудники полиции во время акции протеста в Вашингтоне, США. 31 мая 2020
ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. В Вашингтоне при разгоне протестующих, бросавших бутылки с водой и петарды в сотрудников полиции, пострадали несколько человек, сообщает корреспондент РИА Новости.
Демонстрантов пытались оттеснить от Белого дома, так как вдоль забора, который отделял их от полицейского оцепления, возникло несколько возгораний.
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К Лафайет-сквер уже прибыли несколько пожарных машин, чтобы потушить огонь в зданиях рядом с резиденцией американского лидера.
Когда полиция отогнала протестующих, они начали громить магазины, врываться в здания и жечь урны.
Толпа численностью несколько сотен человек движется по Ай-стрит, их пока не преследуют, идет зачистка квартала вокруг президентской резиденции.
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Беспорядки в некоторых городах США вспыхнули после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились кадры, на которых видно, что на Флойда надели наручники, повалили его, причем один из полицейских наступил ему коленом на шею. На видео задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.
После начала беспорядков четырех полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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Популярные комментарии
А когда наши демонстранты к Кремлю подойдут, также освещать будете? Уверен, будет жёстче со стороны наших силовиков, так называемых, если уж в пандемию себя зарекомендовали как полицаи
1 июня, 06:31
Алексей Павловский
9200846
Нужно признать новое демократическое правительство из числа демонстрантов, которое сможет защитить традиционные американские ценности от прогнившего режима.
1 июня, 06:47
sizif8
4460012
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