В Вашингтоне несколько демонстрантов пострадали при разгоне полицией

Сотрудники полиции во время акции протеста в Вашингтоне, США. 31 мая 2020

Сотрудники полиции во время акции протеста в Вашингтоне, США. 31 мая 2020

© AP Photo / Alex Brandon Сотрудники полиции во время акции протеста в Вашингтоне, США. 31 мая 2020

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. В Вашингтоне при разгоне протестующих, бросавших бутылки с водой и петарды в сотрудников полиции, пострадали несколько человек, сообщает корреспондент РИА Новости. при разгоне протестующих, бросавших бутылки с водой и петарды в сотрудников полиции, пострадали несколько человек, сообщает корреспондент РИА Новости.

Демонстрантов пытались оттеснить от Белого дома, так как вдоль забора, который отделял их от полицейского оцепления, возникло несколько возгораний.

К Лафайет-сквер уже прибыли несколько пожарных машин, чтобы потушить огонь в зданиях рядом с резиденцией американского лидера.

Когда полиция отогнала протестующих, они начали громить магазины, врываться в здания и жечь урны.

Толпа численностью несколько сотен человек движется по Ай-стрит, их пока не преследуют, идет зачистка квартала вокруг президентской резиденции.

Протесты в США

Беспорядки в некоторых городах США вспыхнули после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились кадры, на которых видно, что на Флойда надели наручники, повалили его, причем один из полицейских наступил ему коленом на шею. На видео задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.