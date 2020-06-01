В Миннеаполисе задержали около 150 протестующих

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Миннеаполиса задержали около 150 участников демонстраций за нарушение комендантского часа, сообщило управление общественной безопасности американского города в Twitter.
"Около 150 человек задержаны за нарушение комендантского часа... Даже мирные протестующие, которые нарушают комендантский час, подлежат задержанию. Комендантский час действует в Миннеаполисе и Сент-Поле до 06.00 (15.00 мск)", - говорится в сообщении.
В американском Миннеаполисе в воскресенье, на следующий день после жесткого разгона демонстрантов полицией и Национальной гвардией, продолжаются мирные акции протеста.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.