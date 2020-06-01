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2020-06-01T06:20
https://ria.ru/20200601/1572266797.html
В Вашингтоне полиция начала оттеснять протестующих от Белого дома
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РИА Новости

В Вашингтоне полиция начала оттеснять протестующих от Белого дома

06:08 01.06.2020 (обновлено: 06:20 01.06.2020)
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© AP Photo / John MinchilloСотрудники полиции во время протестов в США
Сотрудники полиции во время протестов в США
© AP Photo / John Minchillo
Сотрудники полиции во время протестов в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Полиция начала оттеснять протестующих от Белого дома в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
К противодействию скопившимся в центре столицы демонстрантам, уже начавшим устраивать беспорядки, полиция приступила вечером в воскресенье. Правоохранители не форсируют события, а поэтапно оттесняют людей, не задерживая их.
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К скверу Лафайет уже прибыли несколько пожарных машин, чтобы потушить возгорания в зданиях рядом с резиденцией президента США.
Протестующие не оказывают сопротивления, не считая бутылок с водой, которые они бросают в стражей порядка, а также фейерверков.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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