СМИ: дочь мэра Нью-Йорка задержали в ходе протестов

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Дочь мэра Нью-Йорка Билла де Блазио была задержана в Нью-Йорке в субботу вечером в ходе протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полицейских, сообщает издание New York Post со ссылкой на источники.
Согласно газете, 25-летнюю Кьяру де Блазио задержали на Манхеттене около 22.30 вечера по местному времени (5.30 мск) в субботу. По сообщениям источника, она вместе с другими протестующими блокировала движение на перекрестке двух улиц и была задержана после того, как демонстранты проигнорировали требование полиции освободить дорогу.
"Это была настоящая горячая точка, там сжигали полицейские машины, люди бросали вещи и кричали, вступали в столкновения с полицейскими. В то время в этом районе находились тысячи людей ", - сообщил источник газеты.
Издание отмечает, что при задержании девушка не сказала, что она дочь мэра.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час.