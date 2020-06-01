Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-06-01T06:00
https://ria.ru/20200601/1572266636.html
Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156195/36/1561953650_0:160:3074:1889_1036x0_80_0_0_1bcf08ac9c099a9b1bf1e8dbd5164674.jpg
РИА Новости

Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии

06:00 01.06.2020
22588
© РИА Новости / Нина ЗотинаТелеведущий Валдис Пельш
Телеведущий Валдис Пельш
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Телеведущий Валдис Пельш в интервью "Вечерней Москве" заявил, что предпочитает жить в России из-за вариативности страны.
При этом он отметил, что в равной степени любит и Латвию, в которой появился на свет, и Россию.

"Это две прекрасные страны. Просто Россия вариативнее в плане совершенно удивительных мест. Мне очень интересно еще поездить по России", — рассказал Пельш.

Телеведущий подчеркнул, что есть несколько точек, которые ему обязательно нужно "застолбить".

"Так что я здесь еще поживу", — заключил он.

В июне прошлого года ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий объявил о присвоении Пельшу звания почетного профессора Московского университета.
Музыкант и телеведущий Валдис Пельш. Архивное фото
2 сентября 2017, 19:05
Владимир Конкин и Валдис Пельш попали в базу сайта "Миротворец"
25564171767
Обсудить 10
КультураШоу-бизнесРоссияВиктор СадовничийВалдис ПельшЛатвияОбщество
Популярные комментарии
Поживет, наживёт..., а после поедет на Родину рассказывать, как тяжело ему было в России!
1 июня, 06:11
АИАлександр И.
49402018
Кормится хорошо, вот и живет
1 июня, 06:23
DIDenis Inkognito
53400011
Рекомендуем
Протестующие в Миннеаполисе
"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США
Владимир Кузьмин
Владимир Кузьмин резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Николай Азаров
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Здание Государственной думы РФ
В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек
Семья
Российские семьи начнут получать новые выплат на детей с 1 июня
Великая Отечественная война. Гитлеровский солдат
Зверские казни детей: как гитлеровцы пытались уничтожить будущее России
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота Петр Великий
"Причины серьезные": зачем Россия перебрасывает на Север новейшее оружие
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев ответил на шутку Илона Маска про батут
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова
Ведущий программы 60 минут Евгений Попов
"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
Работа художника Ganbrood (Bas Uterwijk) по воссозданию облика Наполеона с помощью искусственного интеллекта
Искусственный интеллект воссоздал истинное лицо Наполеона
Единый государственный экзамен
В Госдуме предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ
Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины
Почему у Украины получилось: наконец-то США заработают на ней
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:30БДИПЧ ОБСЕ призвало американских полицейских проявлять сдержанность
12:29Регионы могут сами ввести доплаты для соцработников, заявил Котяков
12:29Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
12:27ОНФ покажет обращение детей со словами благодарности приемным родителям
12:26Более 40 миллионов рублей доплатили хабаровским медикам после проверки
12:26В Бельгии выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом
12:24Саудовская Аравия заинтересовалась препаратом против COVID-19 из России
12:24Минсельхоз начал разрабатывать стратегию развития сельского туризма
12:24Врач заявил о снижении активности коронавируса
12:23Первый энергоблок Запорожской АЭС отключили от сети
12:22Эксперт: США могут затруднить возвращение танкеров из Венесуэлы в Иран
12:22В Ивановской области рассказали о новых случаях коронавируса
12:20На юге Красноярского края нашли убитой пропавшую школьницу
12:20В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 16 тысяч
12:20Мурашко назвал показатель детской смертности в России низким
12:19Николай Коляда закроет театр и отправит артистов в отпуск
12:18В результате стрельбы в Чикаго за три дня погибли не менее 16 человек
12:17Военные медики России и Италии продолжат контакты по борьбе с COVID-19
12:14В Хабаровском крае наблюдают за рекой Мая, подтопившей поселки
12:13В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 419
Лента новостейМолния