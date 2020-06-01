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2020-06-01T09:06
https://ria.ru/20200601/1572266598.html
В Госдуме предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ
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РИА Новости

В Госдуме предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ

05:51 01.06.2020 (обновлено: 09:06 01.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЕдиный государственный экзамен
Единый государственный экзамен
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Единый государственный экзамен. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Абитуриенты могут получить право пересдавать не только обязательные ЕГЭ, но и предметы по выбору в этом же году, в Госдуме ведется работа над соответствующим законопроектом, сообщил РИА Новости член комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству, автор идеи Евгений Марченко ("Единая Россия").
Он пояснил, что сейчас пересдавать в этом же году можно только обязательные ЕГЭ - русский и математику, а профильные предметы, которые ученик выбирает самостоятельно, можно пересдать только на следующий год.
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"Мы с коллегами сейчас обсуждаем идею дать возможность пересдачи (в этот же год - ред.) не только ЕГЭ по базовым предметам, но и по профильным. Ведь если ребенок завалил профильную историю, английский язык или литературу, в этом году для него вообще интересующие его факультеты будут закрыты. А он, допустим, с детства мечтает быть экономистом, юристом, историком или журналистом. Мы это считаем несправедливым … Там для них, абитуриентов, такая трагедия, когда они не сдают - я просто видел, как они из-за этого страдают. А зачем? Что нам это дает?" - сказал Марченко.
К тому же, некоторых абитуриентов могут призвать в армию за тот год, пока они будут ждать пересдачи, отметил он.
По мнению авторов законопроекта, пересдача всех ЕГЭ должна происходить в летний период этого же года до окончания сроков подачи документов в вузы, чтобы абитуриенту не приходилось откладывать поступление на следующий год.
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"ЕГЭ приравнивают к вступительным экзаменам в вуз, которые были до введения единого государственного экзамена. Но тогда вы, например, могли подать документы на вступительный экзамен не в один вуз, а в несколько. В одном завалились, а в другой пошли и сдали - вы могли в нескольких вузах быть абитуриентом. А тут, получается, вы один раз завалили, мало ли что, перенервничали, и вам закрывают в этом сезоне вообще все дороги. Это же несправедливо? Дайте еще одну попытку в течение летнего времени, чтобы человек успел поступить", - пояснил Марченко.
Вопросы пересдачи ЕГЭ определяются приказами Рособрнадзора, но авторы законопроекта считают, что регулировать такую важную тему ведомственными приказами неправильно. Они планируют написать отдельный федеральный закон, а также внести изменения в ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" для реализации этой инициативы.
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"Когда Кравцов Сергей Сергеевич год назад у нас на фракции выступал, он тогда был главой Рособрнадзора, мы обсуждали эту тему, возможность пересдачи профильных ЕГЭ, и меня мои коллеги очень многие поддержали, все поддержали, потому что у всех такого рода проблемы - у кого-то внуки, у кого-то дети", - подчеркнул Марченко.
Законопроект планировали внести в Госдуму до начала сдачи ЕГЭ в 2020 году, но инициативу пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Сейчас проект находится в стадии разработки, его внесение намечено на осеннюю сессию 2020, но и возможность внесения до конца весенней сессии этого года Марченко не исключает.
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