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2020-06-01T05:56
https://ria.ru/20200601/1572266564.html
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
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РИА Новости

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

05:56 01.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПротестующие в Миннеаполисе
Протестующие в Миннеаполисе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Протестующие в Миннеаполисе. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
Видеоотрывок беседы экс-советника с телеведущим Вольфом Блитцером опубликовал журналист Саагар Энжети в твиттере.
"Я бы не удивилась, узнав, что они (Россия. — Прим. ред.) подстрекают обе стороны с помощью соцсетей. Не удивлюсь, если выяснится, что они каким-либо образом спонсируют их в той или иной форме", — сказала Райс.
Она призналась, что делает такие умозаключения, основываясь на "собственном опыте", поскольку в последнее время она не знакома с информацией разведки.
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Ранее Дональд Трамп раскритиковал CNN за обвинения якобы в причастности России к разразившимся в Соединенных Штатах беспорядкам. Американский лидер не уточнил, какой именно материал он имел в виду, однако ранее в эфире этого телеканала бывший мэр Нового Орлеана Марк Мориал заявил о причастности Москвы к погромам, поскольку российские агенты на выборах 2016 года якобы притворялись "черными активистами".
Россия всегда отрицала какое-либо вмешательство во внутриамериканские дела, в котором ее время от времени обвиняют те или иные силы в США.
В Миннеаполисе и ряде других городов Соединенных Штатов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции произошли беспорядки. В интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, после чего затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные ввели комендантский час.
Протестующий несет перевернутый американский флаг возле горящего здания в Миннеаполисе
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаРоссияМедиавойныДональд ТрампСьюзан РайсБарак ОбамаСШАВ мире
Популярные комментарии
Я то думал что про нас забыли... А, нет, всё нормально, вспомнили :)))
1 июня, 05:59
Andrey Korotkov
1581022001
Пятна на солнце это тоже Россия. А негра, причину бузы, задушил лично Путин.
1 июня, 06:06
ЛКЛысый Кучерявый
136701202
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