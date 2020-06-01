В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час

МИННЕАПОЛИС, 1 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. Протестующие в Протестующие в Миннеаполисе третий день подряд нарушают комендантский час и выходят на улицы, передаёт корреспондент РИА Новости.

Группа примерно из 200 человек сначала собралась и перекрыла крупное шоссе, однако была зажата в клещи полицией. После применения спецсредств люди покинули дорогу и направились в город.

Сейчас они остановились у монумента, на который тут же нанесли неприличные слова и аббревиатуру, означающую "Черные жизни имеют значение".