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2020-06-01T05:42
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В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час
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РИА Новости

В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час

05:42 01.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПротесты в Миннеаполисе
Протесты в Миннеаполисе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Протесты в Миннеаполисе
МИННЕАПОЛИС, 1 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. Протестующие в Миннеаполисе третий день подряд нарушают комендантский час и выходят на улицы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Группа примерно из 200 человек сначала собралась и перекрыла крупное шоссе, однако была зажата в клещи полицией. После применения спецсредств люди покинули дорогу и направились в город.
Сейчас они остановились у монумента, на который тут же нанесли неприличные слова и аббревиатуру, означающую "Черные жизни имеют значение".
Вокруг этого места на всех улицах наряды полиции и патрули нацгвардии.
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