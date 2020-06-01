Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии

Эксперт оценил данные о спаде в российской экономике Падение экономики России на 12% в апреле, о котором рассказали в Минэкономразвития, было ожидаемо, считает экономист Александр Абрамов. В интервью радио Sputnik он предположил, какие показатели будут по итогам мая и июня.