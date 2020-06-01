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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T07:04
https://ria.ru/20200601/1572266343.html
Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
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РИА Новости

Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии

05:28 01.06.2020 (обновлено: 07:04 01.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМеждународный деловой центр "Москва-Сити"
Международный деловой центр Москва-Сити
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
МОСКВА, 1 июн РИА Новости. Россия может сыграть ключевую роль в восстановлении мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, так как имеет ряд преимуществ, заявил РИА Новости бывший министр энергетики и климата Великобритании, ныне исполнительный председатель совета директоров "Эн+ Груп" (En+ Group) лорд Грегори Баркер.
По словам лорда Баркера, среди них: человеческий капитал, финансовые ресурсы и природный потенциал. Все это поможет развитию крупномасштабных проектов в возобновляемой энергетике, новаторских низкоуглеродных технологий, а также позволит противостоять глобальному потеплению.

"Возобновляемая энергетика, экологически чистые и цифровые решения должны стать фундаментом экономики после кризиса: они улучшат качество воздуха, которым мы дышим, повысят качество нашей жизни и снизят риск климатических катастроф. Они также могут поддерживать новые предприятия и обеспечить создание новых рабочих мест", — считает он.

"Говорить о новых возможностях в разгар пандемии, которая каждый день уносит жизни и разрушает целые экономики, нелегко, но мы должны начать планировать будущее. Я уверен, что Россия может сыграть ключевую роль в восстановлении мировой экономики", — подчеркнул лорд Баркер.
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"Эн+ Груп" (En+ Group) - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияРусалВеликобританияЭкономика
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