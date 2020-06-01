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2020-06-01T05:49
https://ria.ru/20200601/1572266320.html
В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
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РИА Новости

В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома

05:26 01.06.2020 (обновлено: 05:49 01.06.2020)
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© REUTERS / Tom BrennerВо время акции протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне
Во время акции протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне
© REUTERS / Tom Brenner
Во время акции протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Несколько зданий загорелись в центре Вашингтона рядом с резиденцией президента США, где проходит акция протеста, передает корреспондент РИА Новости.
Сначала демонстранты устроили большой костер прямо на проезжей части, в котором ставить сжигать дорожные знаки, кусты, деревья, бутылки и все, что подвернётся под руку. Какой-то момент они сорвали с крыши соседнего офисного здания, особняка XIX века, флаг США и сожгли его в этом же костре.
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Спустя несколько минут в здании возник пожар. Одновременно загорелась небольшая одноэтажная хозяйственная постройка на территории сквера Лафайет.
После этого полиция снова применила гранаты со слезоточивым газом и светошумовые гранаты чтобы отогнать протестующих. Однако к более активным действиям стражи порядка пока не переходят. Комендантский час объявлен в Вашингтоне с 23.00 по местному времени (06.00 мск)
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе масштабные демонстрации продолжились в воскресенье.
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