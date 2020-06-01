В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома

Во время акции протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне

Во время акции протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Несколько зданий загорелись в центре Вашингтона рядом с резиденцией президента Несколько зданий загорелись в центре Вашингтона рядом с резиденцией президента США , где проходит акция протеста, передает корреспондент РИА Новости.

Сначала демонстранты устроили большой костер прямо на проезжей части, в котором ставить сжигать дорожные знаки, кусты, деревья, бутылки и все, что подвернётся под руку. Какой-то момент они сорвали с крыши соседнего офисного здания, особняка XIX века, флаг США и сожгли его в этом же костре.

Спустя несколько минут в здании возник пожар. Одновременно загорелась небольшая одноэтажная хозяйственная постройка на территории сквера Лафайет.

После этого полиция снова применила гранаты со слезоточивым газом и светошумовые гранаты чтобы отогнать протестующих. Однако к более активным действиям стражи порядка пока не переходят. Комендантский час объявлен в Вашингтоне с 23.00 по местному времени (06.00 мск)