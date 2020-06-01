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2020-06-01T06:31
https://ria.ru/20200601/1572266289.html
В Госдуме предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ
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РИА Новости

В Госдуме предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ

05:24 01.06.2020 (обновлено: 06:31 01.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДети занимаются футболом в детском центре "Орлёнок"
Дети занимаются футболом в детском центре Орлёнок
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Дети занимаются футболом в детском центре "Орлёнок". Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Елена Строкова (ЛДПР) предложила организовать в России летние спортивные лагеря и учебно-трудовые базы для подростков, чтобы помочь им справиться с последствиями пандемии — лишним весом и психологическими проблемами — со стоимостью путёвок в размере МРОТ, соответствующее письмо парламентарий направила вице-премьеру Татьяне Голиковой.
"Карантинные меры привели к тому, что дети сейчас находятся дома: не всегда их психика справляется с вынужденной изоляцией... В связи с этим существует опасение, что после окончания карантинных мер в стране может появиться достаточно большое количество детей с избыточным весом или иными заболеваниями, а также повышенной агрессивностью, которую они могут начать выплескивать на окружающих", - говорится в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Актуально рассмотреть необходимость создания и развития схемы поддержки государством юных россиян, восстановив различные организации занятости для подрастающего поколения, существовавшие ранее", - предлагает парламентарий.
По ее словам, речь идёт о летних лагерях со спортивным уклоном, которые не будут нацелены на подготовку будущих профессионалов, но дадут подростку возможность попробовать себя в различных физических дисциплинах на его усмотрение. Также предлагается создать специализированные летние учебно-трудовые базы по различным направлениям для подростков в возрасте от 14 до 16 лет, нацеленных на их профориентацию. По мнению Строковой, подростки смогут не только познакомиться с разными специальностями, но и приобрести профессиональные базовые навыки. Она отметила, что реализуя эти проекты, можно будет рассчитывать на укрепление физической формы юного поколения россиян.
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"Предлагается рассмотреть возможность государственного субсидирования путевок таким образом, чтобы их стоимость не превышала минимальный размер оплаты труда", - говорится в письме.
Депутат пояснила, что в настоящий момент летние подростковые лагеря доступны далеко не всем, так как неделя пребывания в учреждении может стоить от 40-50 тысяч рублей. Подобная сумма может вызвать существенные трудности для семейного бюджета.
"Представляется актуальным рассмотреть возможность применения полезного опыта, полученного в СССР, в котором путевки в спортивные лагеря для подростков предоставлялись семьям бесплатно или за символическую плату, а поездки в трудовые лагеря прививали подрастающему поколению уважение к труду, дарили новых друзей и оставляли тёплые воспоминания на всю жизнь", - говорится в письме.
Аппарат правительства рассмотрит соответствующую инициативу, следует из ответа за подписью директора департамента просвещения, высшего образования и науки правительства РФ Татьяны Синюгиной, который есть в распоряжении РИА Новости.
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27 мая, 20:09
В Роспотребнадзоре уточнили, как будет организован отдых детей в лагерях
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Татьяна СинюгинаТатьяна ГоликоваЛДПРГосдума РФОбщество
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