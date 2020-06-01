В Госдуме предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ

"Карантинные меры привели к тому, что дети сейчас находятся дома: не всегда их психика справляется с вынужденной изоляцией... В связи с этим существует опасение, что после окончания карантинных мер в стране может появиться достаточно большое количество детей с избыточным весом или иными заболеваниями, а также повышенной агрессивностью, которую они могут начать выплескивать на окружающих", - говорится в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.

По ее словам, речь идёт о летних лагерях со спортивным уклоном, которые не будут нацелены на подготовку будущих профессионалов, но дадут подростку возможность попробовать себя в различных физических дисциплинах на его усмотрение. Также предлагается создать специализированные летние учебно-трудовые базы по различным направлениям для подростков в возрасте от 14 до 16 лет, нацеленных на их профориентацию. По мнению Строковой, подростки смогут не только познакомиться с разными специальностями, но и приобрести профессиональные базовые навыки. Она отметила, что реализуя эти проекты, можно будет рассчитывать на укрепление физической формы юного поколения россиян.