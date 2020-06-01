В Госдуме предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Елена Строкова (ЛДПР) предложила организовать в России летние спортивные лагеря и учебно-трудовые базы для подростков, чтобы помочь им справиться с последствиями пандемии — лишним весом и психологическими проблемами — со стоимостью путёвок в размере МРОТ, соответствующее письмо парламентарий направила вице-премьеру Татьяне Голиковой.
"Карантинные меры привели к тому, что дети сейчас находятся дома: не всегда их психика справляется с вынужденной изоляцией... В связи с этим существует опасение, что после окончания карантинных мер в стране может появиться достаточно большое количество детей с избыточным весом или иными заболеваниями, а также повышенной агрессивностью, которую они могут начать выплескивать на окружающих", - говорится в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Актуально рассмотреть необходимость создания и развития схемы поддержки государством юных россиян, восстановив различные организации занятости для подрастающего поколения, существовавшие ранее", - предлагает парламентарий.
По ее словам, речь идёт о летних лагерях со спортивным уклоном, которые не будут нацелены на подготовку будущих профессионалов, но дадут подростку возможность попробовать себя в различных физических дисциплинах на его усмотрение. Также предлагается создать специализированные летние учебно-трудовые базы по различным направлениям для подростков в возрасте от 14 до 16 лет, нацеленных на их профориентацию. По мнению Строковой, подростки смогут не только познакомиться с разными специальностями, но и приобрести профессиональные базовые навыки. Она отметила, что реализуя эти проекты, можно будет рассчитывать на укрепление физической формы юного поколения россиян.
"Предлагается рассмотреть возможность государственного субсидирования путевок таким образом, чтобы их стоимость не превышала минимальный размер оплаты труда", - говорится в письме.
Депутат пояснила, что в настоящий момент летние подростковые лагеря доступны далеко не всем, так как неделя пребывания в учреждении может стоить от 40-50 тысяч рублей. Подобная сумма может вызвать существенные трудности для семейного бюджета.
"Представляется актуальным рассмотреть возможность применения полезного опыта, полученного в СССР, в котором путевки в спортивные лагеря для подростков предоставлялись семьям бесплатно или за символическую плату, а поездки в трудовые лагеря прививали подрастающему поколению уважение к труду, дарили новых друзей и оставляли тёплые воспоминания на всю жизнь", - говорится в письме.
Аппарат правительства рассмотрит соответствующую инициативу, следует из ответа за подписью директора департамента просвещения, высшего образования и науки правительства РФ Татьяны Синюгиной, который есть в распоряжении РИА Новости.