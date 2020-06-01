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Туризм
2020-06-01T05:17
https://ria.ru/20200601/1572266211.html
Российские регионы готовятся к открытию туристического сезона
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РИА Новости

Российские регионы готовятся к открытию туристического сезона

05:17 01.06.2020
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкДевушка фотографирует лебедей на пляже в Евпатории
Девушка фотографирует лебедей на пляже в Евпатории
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Девушка фотографирует лебедей на пляже в Евпатории. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Туристический сезон после спада пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 начнётся с открытия санаторно-курортного комплекса 1 июня, но регионы России уже готовятся к поэтапному снятию ограничительных мер, позволяющих принимать туристов.
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова ранее отметила, что предпосылок для быстрого восстановления международного туризма пока нет, поэтому надо дать россиянам возможность безопасно отдохнуть внутри страны. Она также уверена, что из-за ограничений по выезду за границу текущий год может стать "прорывным в развитии внутреннего туризма".
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По слова Догузовой, "сейчас наша оперативная задача вместе с Роспотребнадзором окончательно согласовать рекомендации и этапность выхода всех субъектов сферы туризма из карантина, начиная с 1 июня". Она добавила, что это касается отелей и других видов размещения, туристско-рекреационных территорий, пляжей, круизов и других.
Она также заявила, что ведомство занимается подготовкой к запуску новых разнообразных и доступных направлений для отдыха россиян летом 2020 года и уточнила, что речь идет о запуске новых безопасных автомобильных и железнодорожных маршрутов, а также чартерных направлений.
Глава ведомства пояснила, что, помимо традиционного юга России (Крым, Краснодарский край, Ставрополье), Ростуризм хочет предложить туристам направления и маршруты на Балтику, ряд направлений вдоль Волги, в Сибирь, на Дальний Восток. Кроме того, Ростуризм совместно с туроператорами рассматривает возможность формирования туров на Русский север.
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Согласно информации Ростуризма, портал Russia.Travel с начала июня будет публиковать информацию о том, как и когда в каждом регионе страны можно будет перемещаться туристам.
Детские здравницы на Кубани с 1 июня не откроются. Власти Краснодарского края объявили, что обратятся к коллегам из других регионов с просьбой изменить периоды заездов организованных групп детей в здравницы. Что касается пляжей, они станут доступны для жителей и туристов после снятия всех ограничений, связанных с коронавирусом. Не прекращают подготовку к приему гостей и закрытые пока горные курорты Сочи. Горный сочинский курорт "Роза Хутор" планирует открыть бронирование для гостей не позднее 8 июня.
Севастополь ослабит с 1 июня ограничения, введенные из-за коронавируса. В городе откроются парки, набережные, автошколы, спортклубы, власти разрешат морские перевозки и проведение свадеб. С начала лета разрешается работа летних площадок и террас кафе и ресторанов. Как заявил врио губернатора региона Михаил Развожаев, с 15 июня возможно открытие гостиниц - при условии въездного тестирования на COVID-19.
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В Крыму с 1 июня начнут работать кафе, рестораны и столовые. Также с 1 июня начнется подготовка к работе санаторно-курортного комплекса, который с 15 июня в соответствии с требованиями Роспотребнадзора сможет принимать на отдых пока только крымчан. Кроме того, глава региона Сергей Аксенов сообщил о договоренности с руководством международного детского центра "Артек" и федеральными властями о начале первой смены в лагере с 1 июля.
Карелия уже с 30 мая возобновляет работу горного парка "Рускеала". Обязательная двухнедельная самоизоляция, введенная в республике из-за коронавируса, не будет распространяться на туристов, приезжающих из других регионов в ретропоезде по маршруту Сортавала – станция Горный парк "Рускеала". Это связано с тем, что за пределы парка гости выходить не будут.
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Как сообщили РИА Новости в министерстве туризма Ставропольского края, в регионе 1 июня открываются санатории с медицинской лицензией. Отдыхающие должны предоставить отрицательный тест на COVID-19, полученный не позднее, чем за двое суток до даты отъезда в санаторно-курортное учреждение, а также не контактировать с вероятными больными не менее 14 дней до даты отъезда.
А вот власти республики Алтай продлили до 22 июня запрет на прием туристов на турбазах, в домах отдыха и других коллективных местах размещения.
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Мертвый сезон? Каким будет туризм этим летомУсталость от самоизоляции, напряжение из-за новых условий работы, стресс от резких перемен в жизни вообще – весна выдалась тяжелой. Но близится лето и сезон отпусков, и многим хочется наконец выдохнуть и рвануть куда-нибудь подальше от карантинной рутины. Но вот удастся ли?
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ТуризмЗарина ДогузоваМихаил РазвожаевСергей Аксенов (политик)АртекФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СевастопольКраснодарский крайСортавала
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