Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по "делу Голунова"

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобы защиты на продление ареста до 7 июня четырем бывшим столичным полицейским по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, следует из карточки дела.
Судебное заседание назначено на 1 июня в 10.45.
Ранее на эту же дату в Басманном суде Москвы было назначено рассмотрение ходатайства о продлении срока содержания под стражей четырем экс-полицейским и домашнего ареста их бывшему сослуживцу до 7 сентября, однако заседание перенесли из-за апелляционных жалоб в Мосгорсуде.
В СИЗО находятся бывшие оперуполномоченные УВД по ЗАО Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также их бывший начальник майор Игорь Ляховец.
Еще один бывший правоохранитель, Денис Коновалов, дал показания на Ляховца. Как заявлял РИА Новости адвокат Алексей Коврижкин, на очной ставке Коновалов сообщил, что начальник "давал ему указания подбросить наркотики Голунову, что он и сделал". В феврале мужчину перевели под домашний арест.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.