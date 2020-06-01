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2020-06-01T05:13
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Полиция применила светошумовые гранаты против демонстрантов у Белого дома
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РИА Новости

Полиция применила светошумовые гранаты против демонстрантов у Белого дома

05:06 01.06.2020 (обновлено: 05:13 01.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПротесты в США
Протесты в США
© РИА Новости / Стрингер
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Протесты в США
ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против демонстрантов у Белого дома в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
Полиция перешла к активным действиям, после того как протестующие начали забрасывать стражей порядка бутылками с водой и петардами.
Полицейские ограничились несколькими светошумовыми гранатами и гранатами с газом, чтобы охладить пыл протестующих. Те успокоились и отошли на несколько метров, однако толпа не расходится. Сценарий противостояния повторяется каждые 10-15 минут.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе масштабные демонстрации продолжились в воскресенье.
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