Полиция применила светошумовые гранаты против демонстрантов у Белого дома

Полиция перешла к активным действиям, после того как протестующие начали забрасывать стражей порядка бутылками с водой и петардами.

Полицейские ограничились несколькими светошумовыми гранатами и гранатами с газом, чтобы охладить пыл протестующих. Те успокоились и отошли на несколько метров, однако толпа не расходится. Сценарий противостояния повторяется каждые 10-15 минут.