Полиция применила светошумовые гранаты против демонстрантов у Белого дома

ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против демонстрантов у Белого дома в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
Полиция перешла к активным действиям, после того как протестующие начали забрасывать стражей порядка бутылками с водой и петардами.
Полицейские ограничились несколькими светошумовыми гранатами и гранатами с газом, чтобы охладить пыл протестующих. Те успокоились и отошли на несколько метров, однако толпа не расходится. Сценарий противостояния повторяется каждые 10-15 минут.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе масштабные демонстрации продолжились в воскресенье.