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2020-06-01T05:09
https://ria.ru/20200601/1572266050.html
"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
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РИА Новости

"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России

05:09 01.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВедущий программы "60 минут" Евгений Попов
Ведущий программы 60 минут Евгений Попов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Телеведущий Евгений Попов раскритиковал американскую правозащитную организацию Human Rights Watch за разницу в оценке ситуации с правами человека в России и США.
В своем телеграм-канале журналист обратил внимание, что на сайте неправительственной организации нет новостей про беспорядки в Соединенных Штатах, однако публикуются "трактаты про Русь".
"На сайте неполживой Human Rights Watch ровно ноль новостей о погромах в США. Даже в разделе Racial Discrimination. Зато про Русь трактаты. Вот уроды, ей богу", — отметил Попов.
В Миннеаполисе и ряде других городов США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции произошли беспорядки. В интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, после чего затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные ввели комендантский час.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаРоссияМиннеаполисЕвгений ПоповМедиавойныHuman Rights WatchСШАМедиаВ мире
Популярные комментарии
Ага, и оставить одних белых русских господ, Абрамовича, Грефа, Миллера и т.п.
1 июня, 06:15
ЛКЛысый Кучерявый
51500038
Не надо никого мочить, надо их из страны высылать туда где им хорошо. Пользы от них один хрен никакой.
1 июня, 06:37
GGlobus7887
2001013
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