В Москве открываются пять ранее закрытых вестибюлей станций метро

В 5.30 открываются следующие выходы ранее закрытых вестибюлей: Аннино – выход 1, Кропоткинская – выход 2, Пятницкое шоссе (Арбатско-Покровская линия) – выход 1, Парк культуры (Сокольническая линия) – выход 2, Ломоносовский проспект – выходы 5 и 6. В список попали вестибюли, через которые проходят 1300 и более человек в час, а также те входы и выходы, об открытии которых попросили пассажиры.