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2020-06-01T05:02
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В Москве открываются пять ранее закрытых вестибюлей станций метро
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РИА Новости

В Москве открываются пять ранее закрытых вестибюлей станций метро

05:02 01.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип московского метро
Логотип московского метро
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Логотип московского метро. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Московский метрополитен в понедельник возобновляет работу пяти ранее закрытых вестибюлей станций, это поможет пассажирам соблюдать социальную дистанцию во время поэтапного смягчения ограничительных мер.
В 5.30 открываются следующие выходы ранее закрытых вестибюлей: Аннино – выход 1, Кропоткинская – выход 2, Пятницкое шоссе (Арбатско-Покровская линия) – выход 1, Парк культуры (Сокольническая линия) – выход 2, Ломоносовский проспект – выходы 5 и 6. В список попали вестибюли, через которые проходят 1300 и более человек в час, а также те входы и выходы, об открытии которых попросили пассажиры.
Закрытыми останутся вестибюли 25 станций, где пассажиропоток сейчас меньше в разы. Сами станции продолжают работать, вход в метро и выход в город возможен через соседние вестибюли.
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