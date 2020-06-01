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В Москве откроются непродовольственные магазины
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РИА Новости

В Москве откроются непродовольственные магазины

05:00 01.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина идет мимо магазина IKEA
Женщина идет мимо магазина IKEA
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Женщина идет мимо магазина IKEA. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ритейлеры непродовольственных товаров готовятся к открытию своих магазинов в Москве, соблюдая при этом меры безопасности для недопущения распространения коронавируса COVID-19.
В Москве в понедельник начался второй этап смягчения ограничений по коронавирусу: открываются автосалоны и магазины непродовольственных товаров, включая гипермаркеты, при условиях соблюдения социального дистанцирования и усиленного режима дезинфекции. Покупатели и персонал должны использовать маски и перчатки.
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О возможности открытия магазинов непродовольственных товаров мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в минувшую в среду в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) тогда сообщили РИА Новости, что поддерживают решение московских властей об открытии непродуктовой розницы.
Ассоциация отмечала, что крупнейшие ритейлеры готовы к возобновлению работы торговых сетей. "Мы подготовили магазины к открытию с 1 июня в соответствии с требованиями правительства Москвы. Модель One Retail позволила нам сделать магазины максимально безопасными, весь процесс покупки теперь проходит бесконтактно и в смартфоне покупателя", - сообщили РИА Новости в пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо".
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В компании указали, что обеспечивают все необходимые меры безопасности - "входной фильтр" для сотрудников, регулярные замеры температуры и оценку состояния здоровья, дезинфекцию всех помещений, средства защиты для клиентов и работников, разметку для соблюдения социальной дистанции.
На сайте сети магазинов мебели и товаров для дома Hoff также сообщается об открытии части московских магазинов с 1 июня. Российская IKEA в субботу сообщила, что 3 июня откроет для посетителей три магазина в Москве. При этом для обеспечения безопасности покупателей и соблюдения социальной дистанции количество человек, которые смогут одновременно находиться в магазине IKEA, будет ограничено.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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