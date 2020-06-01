В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Демонстранты собрались перед забором возле Белого дома, участники акции скандируют: "Не стреляйте". Многие из демонстрантов держат таблички с надписью "Нет справедливости - нет мира", некоторые из протестующих бросали бутылки с водой и другие предметы в сотрудников правоохранительных органов, которые в ответ применили слезоточивый газ.