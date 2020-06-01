Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-01T04:58
https://ria.ru/20200601/1572265914.html
В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572252172_0:154:3000:1842_1036x0_80_0_0_0e156e9d418e2dd19caee542d4f624d4.jpg
РИА Новости

В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих

04:58 01.06.2020
206
© REUTERS / ADAM BETTCHERСотрудники полиции во время протестов в США
Сотрудники полиции во время протестов в США
© REUTERS / ADAM BETTCHER
Сотрудники полиции во время протестов в США
ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, собравшихся в Вашингтоне на акцию протеста после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстранты собрались перед забором возле Белого дома, участники акции скандируют: "Не стреляйте". Многие из демонстрантов держат таблички с надписью "Нет справедливости - нет мира", некоторые из протестующих бросали бутылки с водой и другие предметы в сотрудников правоохранительных органов, которые в ответ применили слезоточивый газ.
Протесты в США
04:32
В Орландо полиция применила слезоточивый газ против протестующих
К настоящему моменту проходящая акция в Вашингтоне - крупнейшая для столицы с начала протестов после гибели Флойда.
Ранее мэр американской столицы Мюриэл Боузер ввела комендантский час и задействовала национальную гвардию столичного округа Колумбия для борьбы с беспорядками.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.
Президент США Дональд Трамп
04:48
СМИ: Трампа на время уводили в бункер из-за протестов у Белого дома
460030
Обсудить 0
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаВашингтон (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Протесты в США
Полиция применила светошумовые гранаты против демонстрантов у Белого дома
Во время акции протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне
В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
Протесты в США
В Орландо полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Президент США Дональд Трамп
СМИ: Трампа на время уводили в бункер из-за протестов у Белого дома
Карты национальной платежной системы Мир
Эксперты объяснили, когда знакомить ребенка с банковской картой
Логотип московского метро
В Москве открываются пять ранее закрытых вестибюлей станций метро
Пешеход переходит Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
АКРА: треть российских регионов смогут избежать роста долга в 2020 году
Дом правительства Российской Федерации
Кабмин должен представить президенту план восстановления экономики
Медсестры в защитных масках на праздновании Международного дня медицинской сестры в Ухане, Китай
В Ухане впервые не выявили ни одного бессимптомного носителя COVID-19
Гостиная
В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции
Ребенок
Эксперт рассказала, как правильно контролировать карманные деньги у детей
Грузовик, въехавший в толпу во время акции протеста в Миннеаполисе
Въехавшему в толпу в Миннеаполисе водителю грузовика предъявили обвинения
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
В Нью-Йорке расследуют инцидент с наездом полицейских на протестующих
Дети занимаются футболом в детском центре Орлёнок
В Госдуме предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ
Протесты в Миннеаполисе
В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:27ОНФ покажет обращение детей со словами благодарности приемным родителям
12:26Более 40 миллионов рублей доплатили хабаровским медикам после проверки
12:26В Бельгии выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом
12:24Саудовская Аравия заинтересовалась препаратом против COVID-19 из России
12:24Минсельхоз начал разрабатывать стратегию развития сельского туризма
12:24Врач заявил о снижении активности коронавируса
12:23Первый энергоблок Запорожской АЭС отключили от сети
12:22Эксперт: США могут затруднить возвращение танкеров из Венесуэлы в Иран
12:22В Ивановской области рассказали о новых случаях коронавируса
12:20На юге Красноярского края нашли убитой пропавшую школьницу
12:20В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 16 тысяч
12:20Мурашко назвал показатель детской смертности в России низким
12:19Николай Коляда закроет театр и отправит артистов в отпуск
12:18В результате стрельбы в Чикаго за три дня погибли не менее 16 человек
12:17Военные медики России и Италии продолжат контакты по борьбе с COVID-19
12:14В Хабаровском крае наблюдают за рекой Мая, подтопившей поселки
12:13В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 419
12:13Власти Коми могут отменить первый этап снятия мер по коронавирусу
12:12В МИД ответили на утверждения о причастности России к беспорядкам в США
12:11Уролог из Горно-Алтайска рассказал, как стал инфекционистом
Лента новостейМолния