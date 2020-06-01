В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих

ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, собравшихся в Вашингтоне на акцию протеста после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстранты собрались перед забором возле Белого дома, участники акции скандируют: "Не стреляйте". Многие из демонстрантов держат таблички с надписью "Нет справедливости - нет мира", некоторые из протестующих бросали бутылки с водой и другие предметы в сотрудников правоохранительных органов, которые в ответ применили слезоточивый газ.
К настоящему моменту проходящая акция в Вашингтоне - крупнейшая для столицы с начала протестов после гибели Флойда.
Ранее мэр американской столицы Мюриэл Боузер ввела комендантский час и задействовала национальную гвардию столичного округа Колумбия для борьбы с беспорядками.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.