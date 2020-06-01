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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T12:09
https://ria.ru/20200601/1572265813.html
В Ухане впервые не выявили ни одного бессимптомного носителя COVID-19
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РИА Новости

В Ухане впервые не выявили ни одного бессимптомного носителя COVID-19

04:51 01.06.2020 (обновлено: 12:09 01.06.2020)
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© REUTERS / China Daily CDICМедсестры в защитных масках на праздновании Международного дня медицинской сестры в Ухане, Китай
Медсестры в защитных масках на праздновании Международного дня медицинской сестры в Ухане, Китай
© REUTERS / China Daily CDIC
Медсестры в защитных масках на праздновании Международного дня медицинской сестры в Ухане, Китай . Архивное фото
ПЕКИН, 1 июн — РИА Новости. В ставшем очагом эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 китайском городе Ухань в провинции Хубэй впервые за сутки не выявили ни одного бессимптомного носителя, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.

"Тридцать первого мая в Ухане было проведено более 60 тысяч тестов на нуклеиновую кислоту, бессимптомных носителей выявлено не было. Впервые с момента публикации данных о бессимптомных носителях в Ухане за сутки прирост новых случаев бессимптомного прохождения болезни равен нулю", — говорится в сообщении.

Комитет подчеркивает, что это стало значимым результатом массового тестирования городского населения.
Оперативный штаб Уханя по борьбе с коронавирусной инфекцией ранее дал указание в течение десяти дней провести скрининг всего населения на COVID-19, после того как в городе были выявлены новые случаи заражения. Массовое тестирование началось 14 мая. За десять дней, с 14 по 23 мая, в городе с населением около десяти миллионов человек провели 6 574 093 теста на COVID-19. За этот период медики выявили 189 бессимптомных носителей вируса.
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Решение о массовом тестировании было принято после того, как 9 мая, впервые после 4 апреля, был выявлен новый случай заражения коронавирусом, а также выявлено 16 бессимптомных носителей, при этом все случаи были локальными, через сутки у пятерых из них проявились клинические признаки болезни, они были переквалифицированы в подтвержденные случаи. Чтобы развеять страхи в обществе и оценить масштаб эпидемии, власти решили провести массовый скрининг на наличие инфекции.
Власти Китая 8 апреля полностью сняли транспортное оцепление и разрешили людям выехать из Уханя, который из-за вспышки коронавируса на протяжении 76 дней был отрезан от внешнего мира. За все время эпидемии в Ухане было выявлено 50 340 случаев заражения, 3869 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХубэйКитайУханьВ мире
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