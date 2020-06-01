В Ухане впервые не выявили ни одного бессимптомного носителя COVID-19

"Тридцать первого мая в Ухане было проведено более 60 тысяч тестов на нуклеиновую кислоту, бессимптомных носителей выявлено не было. Впервые с момента публикации данных о бессимптомных носителях в Ухане за сутки прирост новых случаев бессимптомного прохождения болезни равен нулю", — говорится в сообщении.

Оперативный штаб Уханя по борьбе с коронавирусной инфекцией ранее дал указание в течение десяти дней провести скрининг всего населения на COVID-19, после того как в городе были выявлены новые случаи заражения. Массовое тестирование началось 14 мая. За десять дней, с 14 по 23 мая, в городе с населением около десяти миллионов человек провели 6 574 093 теста на COVID-19. За этот период медики выявили 189 бессимптомных носителей вируса.

Решение о массовом тестировании было принято после того, как 9 мая, впервые после 4 апреля, был выявлен новый случай заражения коронавирусом, а также выявлено 16 бессимптомных носителей, при этом все случаи были локальными, через сутки у пятерых из них проявились клинические признаки болезни, они были переквалифицированы в подтвержденные случаи. Чтобы развеять страхи в обществе и оценить масштаб эпидемии, власти решили провести массовый скрининг на наличие инфекции.