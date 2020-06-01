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2020-06-01T06:00
https://ria.ru/20200601/1572265780.html
СМИ: Трампа на время уводили в бункер из-за протестов у Белого дома
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РИА Новости

СМИ: Трампа на время уводили в бункер из-за протестов у Белого дома

04:48 01.06.2020 (обновлено: 06:00 01.06.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Агенты Секретной службы США увели Дональда Трампа в подземный бункер во время протестов у Белого дома в пятницу вечером, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники.
Толпа протестующих находилась в непосредственной близости от Белого дома с раннего вечера пятницы до поздней ночи на субботу. Позже стало известно, что свыше 60 офицеров и специальных агентов Секретной службы пострадали в ходе демонстраций у Белого дома.

"Неясно, что именно побудило секретную службу отвести господина Трампа в подземный бункер, известный как президентский оперативный центр управления в чрезвычайных ситуациях, но у службы есть протоколы для защиты президента, когда здание находится под угрозой", — пишет издание.

По словам нескольких советников, "президент и его семья были потрясены" этим опытом, дополняется в сообщении.
В свою очередь телеканал CNN сообщает, что президент провел в бункере чуть меньше часа.
Президент США Дональд Трамп
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Газета напоминает, что подземный бункер использовался несколько раз, в частности 11 сентября 2001 года, Дик Чейни, занимавший в то время пост вице-президента, и 43-й президент США Джордж Буш спускались в бункер, когда власти опасались, что террористы собирались направить один из угнанных самолетов на Белый дом.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час.
Во время акции протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне
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Обсудить 15
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну, нашего водить не надо, он из бункера не вылезает
1 июня, 06:33
Алексей Павловский
311501020
Крававый бункерный терран - вскричала либерота. - Это про Трампа! - Предупреждать надо, это же совсем другое дело - еще громче завопили навальнята
1 июня, 04:51
Jerk Goldman
142500112
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