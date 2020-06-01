СМИ: Трампа на время уводили в бункер из-за протестов у Белого дома

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Агенты Секретной службы США увели Дональда Трампа в подземный бункер во время протестов у Белого дома в пятницу вечером, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники.
Толпа протестующих находилась в непосредственной близости от Белого дома с раннего вечера пятницы до поздней ночи на субботу. Позже стало известно, что свыше 60 офицеров и специальных агентов Секретной службы пострадали в ходе демонстраций у Белого дома.
"Неясно, что именно побудило секретную службу отвести господина Трампа в подземный бункер, известный как президентский оперативный центр управления в чрезвычайных ситуациях, но у службы есть протоколы для защиты президента, когда здание находится под угрозой", — пишет издание.
По словам нескольких советников, "президент и его семья были потрясены" этим опытом, дополняется в сообщении.
В свою очередь телеканал CNN сообщает, что президент провел в бункере чуть меньше часа.
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Газета напоминает, что подземный бункер использовался несколько раз, в частности 11 сентября 2001 года, Дик Чейни, занимавший в то время пост вице-президента, и 43-й президент США Джордж Буш спускались в бункер, когда власти опасались, что террористы собирались направить один из угнанных самолетов на Белый дом.
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