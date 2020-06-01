Вильфанд рассказал, когда в Центральную Россию придет тепло

"В центре европейской России июнь начнется с очень прохладной погоды, затем начнется повышение температуры и уже в четверг в столичном регионе температура будет 20 градусов, в пятницу уже больше 20 градусов. На юге Западной Сибири (в Омской, Томской и Новосибирской областях) к пятнице температура понизится на 12-15 градусов. В середине первой декады там температура будет ниже нормы на шесть-семь градусов. Именно в тех регионах, где долгое время было 30-32 градуса долгое время", — сказал Вильфанд.