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2020-06-01T06:37
https://ria.ru/20200601/1572265718.html
Вильфанд рассказал, когда в Центральную Россию придет тепло
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РИА Новости

Вильфанд рассказал, когда в Центральную Россию придет тепло

04:38 01.06.2020 (обновлено: 06:37 01.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Температура воздуха в центре европейской части России уже в пятницу превысит 20 градусов, а юг Западной Сибири ждет резкое похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В центре европейской России июнь начнется с очень прохладной погоды, затем начнется повышение температуры и уже в четверг в столичном регионе температура будет 20 градусов, в пятницу уже больше 20 градусов. На юге Западной Сибири (в Омской, Томской и Новосибирской областях) к пятнице температура понизится на 12-15 градусов. В середине первой декады там температура будет ниже нормы на шесть-семь градусов. Именно в тех регионах, где долгое время было 30-32 градуса долгое время", — сказал Вильфанд.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
02:17
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
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ПогодаЗападная СибирьРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
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