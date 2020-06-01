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2020-06-01T04:35
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Суд планирует возобновить дело режиссера Серебренникова
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РИА Новости

Суд планирует возобновить дело режиссера Серебренникова

04:35 01.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в очередной раз попробует вернуться к рассмотрению дела режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении денег "Седьмой студии", сообщили РИА Новости в суде.
Суд получил результаты третьей экспертизы по делу, но заседания прервались из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Слушания несколько раз переносились, так как участники процесса брали больничные.
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Следователь по делу Серебренникова стал генералом
Экспертиза была назначена в декабре прошлого года, ее суд поручил экспертному центру при министерстве юстиции. В качестве экспертов суд привлек театрального критика Ольгу Королеву и замдиректора МХАТ имени Горького Елену Баженову.
По делу уже проведены две экспертизы. Первая, еще на стадии следствия, подкрепляет обвинение, на ней основана сумма вмененного подсудимым ущерба. Вторая, назначенная судом, комплексная финансово-оценочно-искусствоведческая поддерживает линию защиты и указывает, что подсудимые не украли, а сэкономили государству деньги.
Директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и режиссер Кирилл Серебренников на заседании по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
25 ноября 2019, 14:06
У Минкультуры до уголовного дела не было претензий к Серебренникову
В ходе предыдущего рассмотрения дела суд назначил финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу, которая оценила мероприятия "Платформы" как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при его стоимости в 260 миллионов.
По версии следствия, Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин, а также бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.
Заседание суда по уголовному делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
20 ноября 2019, 16:11
Экс-бухгалтер "Седьмой студии" рассказала, как уничтожали документы по делу
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Софья АпфельбаумДело Кирилла СеребренниковаАлексей МалобродскийЮрий ИтинСедьмая студияМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Кирилл СеребренниковМоскваПроисшествия
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