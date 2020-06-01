Суд планирует возобновить дело режиссера Серебренникова

Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы. Архивное фото

Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мещанский суд Мещанский суд Москвы в очередной раз попробует вернуться к рассмотрению дела режиссера Кирилла Серебренникова , обвиняемого в хищении денег " Седьмой студии ", сообщили РИА Новости в суде.

Суд получил результаты третьей экспертизы по делу, но заседания прервались из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Слушания несколько раз переносились, так как участники процесса брали больничные.

Экспертиза была назначена в декабре прошлого года, ее суд поручил экспертному центру при министерстве юстиции. В качестве экспертов суд привлек театрального критика Ольгу Королеву и замдиректора МХАТ имени Горького Елену Баженову.

По делу уже проведены две экспертизы. Первая, еще на стадии следствия, подкрепляет обвинение, на ней основана сумма вмененного подсудимым ущерба. Вторая, назначенная судом, комплексная финансово-оценочно-искусствоведческая поддерживает линию защиты и указывает, что подсудимые не украли, а сэкономили государству деньги.