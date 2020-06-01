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2020-06-01T04:32
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В Орландо полиция применила слезоточивый газ против протестующих
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РИА Новости

В Орландо полиция применила слезоточивый газ против протестующих

04:32 01.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПротесты в США
Протесты в США
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Протесты в США
ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Полиция крупного города Орландо во Флориде сообщила, что применила слезоточивый газ против протестующих после нападения с их стороны.
"К сожалению, поскольку демонстранты бросают камни, бутылки и строительные принадлежности, полиции пришлось применить слезоточивый газ", - говорится в сообщении полиции.
Ранее слезоточивый газ применялся в целом ряде других городов.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе масштабные демонстрации продолжились в воскресенье.
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