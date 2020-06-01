В Орландо полиция применила слезоточивый газ против протестующих

ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Полиция крупного города Орландо во Флориде сообщила, что применила слезоточивый газ против протестующих после нападения с их стороны.
"К сожалению, поскольку демонстранты бросают камни, бутылки и строительные принадлежности, полиции пришлось применить слезоточивый газ", - говорится в сообщении полиции.
Ранее слезоточивый газ применялся в целом ряде других городов.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе масштабные демонстрации продолжились в воскресенье.