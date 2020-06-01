Шнуров высмеял артистов, которые запросили помощь

Шнуров, в частности, предложил ввести в обиход наречие, означающее "находиться в закрытом помещении без средств к существованию".

И вельможи и народ", — поэтически описал Шнуров нынешнюю вынужденную самоизоляцию. Использовав неоднозначную игру слов, он указал, что в этих условиях "голодней всех было звездам", вынужденных просить пособие.