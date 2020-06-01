Шнуров высмеял артистов, которые запросили помощь

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме ироничное стихотворение, посвященное артистам, которые обратились за помощью к государству.
Ранее издание "Собеседник" со ссылкой на данные ФНС рассказало, что ряд российских знаменитостей подали заявление на получение выплат в размере одного минимального размера оплаты труда на работника. Так, одобрение на выплаты получили Дима Билан, Николай Басков, а также Регина Тодоренко.
Шнуров, в частности, предложил ввести в обиход наречие, означающее "находиться в закрытом помещении без средств к существованию".
"Все попрятались по гнездам
И вельможи и народ", — поэтически описал Шнуров нынешнюю вынужденную самоизоляцию. Использовав неоднозначную игру слов, он указал, что в этих условиях "голодней всех было звездам", вынужденных просить пособие.
Недавно Шнуров вступил в конфликт с Иосифом Пригожиным. Продюсер заявил, что из-за отмены выступлений артисты, особенно молодые, находятся в бедственном положении. Шнуров опубликовал стихи, где назвал Пригожина цирковым заступником. Тогда продюсер написал музыканту несколько сообщений, в которых назвал оппонента "мразенышем" и использовал нецензурную лексику.