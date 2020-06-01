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Культура
2020-06-01T04:40
https://ria.ru/20200601/1572265545.html
Шнуров высмеял артистов, которые запросили помощь
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РИА Новости

Шнуров высмеял артистов, которые запросили помощь

04:40 01.06.2020
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© Фото : Всероссийская политическая партия "Партия Роста"Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
© Фото : Всероссийская политическая партия "Партия Роста"
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме ироничное стихотворение, посвященное артистам, которые обратились за помощью к государству.
Ранее издание "Собеседник" со ссылкой на данные ФНС рассказало, что ряд российских знаменитостей подали заявление на получение выплат в размере одного минимального размера оплаты труда на работника. Так, одобрение на выплаты получили Дима Билан, Николай Басков, а также Регина Тодоренко.
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И вельможи и народ", — поэтически описал Шнуров нынешнюю вынужденную самоизоляцию. Использовав неоднозначную игру слов, он указал, что в этих условиях "голодней всех было звездам", вынужденных просить пособие.
Недавно Шнуров вступил в конфликт с Иосифом Пригожиным. Продюсер заявил, что из-за отмены выступлений артисты, особенно молодые, находятся в бедственном положении. Шнуров опубликовал стихи, где назвал Пригожина цирковым заступником. Тогда продюсер написал музыканту несколько сообщений, в которых назвал оппонента "мразенышем" и использовал нецензурную лексику.
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