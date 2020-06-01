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2020-06-01T04:16
https://ria.ru/20200601/1572265481.html
Банки начинают выдавать бизнесу кредиты под 2% на поддержку занятости
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РИА Новости

Банки начинают выдавать бизнесу кредиты под 2% на поддержку занятости

04:16 01.06.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Новая программа кредитования бизнеса под 2% на поддержку занятости стартует в России, кредиты смогут взять как небольшие компании, так и крупный бизнес из пострадавших от коронавируса отраслей, а также ряд социально-ориентированных НКО. Банки рассчитывают выдать до 250 миллиардов рублей таких кредитов.
Запуск с 1 июня спецкредитов под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от пандемии отраслей анонсировал президент РФ Владимир Путин. Срок погашения кредита - 1 апреля 2021 года. Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны, эти расходы возьмет на себя государство.
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По кредитным договорам будет предусмотрена государственная гарантия ВЭБа в объеме 85% от суммы кредита, это позволит банкам расширить предоставление такого займа. В программу максимально быстро будут включены все банки, которые уже участвуют в программе беспроцентных зарплатных кредитов, - их сейчас более 50. Дополнительно смогут войти любые другие банки с рейтингом не менее "А-" или которые будут иметь поручительство госкорпорации малого и среднего бизнеса, говорил ранее министр экономического развития Максим Решетников.
Согласно распоряжению правительства о правилах предоставления субсидий по кредитам под 2%, банкам, участвующим в программе, будет выделено 5,7 миллиарда рублей на возмещение недополученных доходов. Суммарный объем выданных займов должен составить не менее 248 миллиардов рублей.
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Сбербанк, не дожидаясь запуска программы, уже одобрил более 1000 заявок от компаний на общую сумму 1,8 миллиарда рублей, но средства начнут поступать на счета компаний-заемщиков после официального старта программы. В ВТБ и Промсвязьбанке (ПСБ), которые также присоединились к программе, прогнозируют по ней "значительный объем обращений и кредитования".
"Полученное финансирование компании смогут направить на широкий круг целей, в том числе на погашение ранее взятых льготных кредитов, выплату заработной платы и предпринимательскую деятельность", - отметил руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Константин Басманов.
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Максим РешетниковСбербанк РоссииВТБПромсвязьбанкВладимир ПутинЭкономика
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