Банки начинают выдавать бизнесу кредиты под 2% на поддержку занятости

Согласно распоряжению правительства о правилах предоставления субсидий по кредитам под 2%, банкам, участвующим в программе, будет выделено 5,7 миллиарда рублей на возмещение недополученных доходов. Суммарный объем выданных займов должен составить не менее 248 миллиардов рублей.