Из Нью-Йорка и Майами вылетели на родину более 700 россиян

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Более 700 россиян вылетели на родину из Нью-Йорка и Майами 30-31 мая, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Вчера на родину вылетели 322 российских гражданина, включая десять младенцев. Вернулись три школьника, находившихся здесь в рамках неких "образовательных обменов" в частном порядке. Сегодня — 396 соотечественников, среди них 49 младенцев и два школьника", — сказал Антонов, чьи слова опубликованы на странице посольства в Facebook.

По его словам, 44 человека нуждались в незамедлительной репатриации по причинам гуманитарного характера.

"Среди них лица в непростой жизненной ситуации, больные, проходившие в США лечение и реабилитацию, инвалиды и пожилые люди, а также пять студентов, срок обучения которых подошел к концу. Есть ситуации, требующие особого внимания. Такие, как вывоз семьи с ребенком, больным ДЦП, из Лос-Анджелеса (штат Калифорния). В другом случае пришлось оплатить пассажиру билет до Москвы из средств, собранных сотрудниками посольства", — сказал Антонов.

По его словам, вывоз граждан идет планомерно и достаточно интенсивно. Уже было организовано восемь спецрейсов, вернуться в Россию смогли более двух тысяч человек.

"По обновленным данным, в Соединенных Штатах все еще остаются около тысячи россиян, которые хотели бы как можно скорее оказаться дома. Посольство находится в контакте с родителями семи школьников, ожидающих для отправки в Россию улучшения эпидемиологической ситуации в США", — заключил Антонов.