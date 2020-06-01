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2020-06-01T09:46
https://ria.ru/20200601/1572265351.html
Из Нью-Йорка и Майами вылетели на родину более 700 россиян
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РИА Новости

Из Нью-Йорка и Майами вылетели на родину более 700 россиян

04:03 01.06.2020 (обновлено: 09:46 01.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Более 700 россиян вылетели на родину из Нью-Йорка и Майами 30-31 мая, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Вчера на родину вылетели 322 российских гражданина, включая десять младенцев. Вернулись три школьника, находившихся здесь в рамках неких "образовательных обменов" в частном порядке. Сегодня — 396 соотечественников, среди них 49 младенцев и два школьника", — сказал Антонов, чьи слова опубликованы на странице посольства в Facebook.

По его словам, 44 человека нуждались в незамедлительной репатриации по причинам гуманитарного характера.
"Среди них лица в непростой жизненной ситуации, больные, проходившие в США лечение и реабилитацию, инвалиды и пожилые люди, а также пять студентов, срок обучения которых подошел к концу. Есть ситуации, требующие особого внимания. Такие, как вывоз семьи с ребенком, больным ДЦП, из Лос-Анджелеса (штат Калифорния). В другом случае пришлось оплатить пассажиру билет до Москвы из средств, собранных сотрудниками посольства", — сказал Антонов.
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По его словам, вывоз граждан идет планомерно и достаточно интенсивно. Уже было организовано восемь спецрейсов, вернуться в Россию смогли более двух тысяч человек.

"По обновленным данным, в Соединенных Штатах все еще остаются около тысячи россиян, которые хотели бы как можно скорее оказаться дома. Посольство находится в контакте с родителями семи школьников, ожидающих для отправки в Россию улучшения эпидемиологической ситуации в США", — заключил Антонов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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