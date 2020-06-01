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Российские семьи начнут получать новые выплат на детей с 1 июня
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РИА Новости

Российские семьи начнут получать новые выплат на детей с 1 июня

03:55 01.06.2020 (обновлено: 11:02 01.06.2020)
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© Depositphotos / aletiaСемья
Семья
© Depositphotos / aletia
Семья. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские семьи с первого июня начнут получать выплаты на детей от трех до семи лет, а также однократно десять тысяч рублей на детей от трех до 16 лет.
На выплату для детей от трех до семи лет могут рассчитывать семьи, у которых средний доход на человека составляет меньше прожиточного минимума. Изначально планировалось, что деньги начнут получать только с первого июля, но Владимир Путин поручил ускориться, чтобы семьи могли получить средства на месяц раньше.
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Выплату назначают сразу на год, она составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка, в среднем по стране это 5,5 тысячи рублей. Получить деньги можно по электронному заявлению без предоставления дополнительных документов — их будут собирать органы соцзащиты.
Несмотря на то, что семьи начнут получать выплату с первого июня, она начисляется с января. Как рассказали в Минтруде, если в семье по состоянию на первое января 2020 года был ребенок в возрасте трех-семи лет, то семья получит деньги и за первые пять месяцев года тоже. Если три года исполнилось в период с января по июнь, то семья получит доплату за время с момента достижения ребенком возраста трех лет в 2020 году до назначения выплаты.
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В общей сложности новое пособие смогут получить два миллиона семей. В министерстве не предоставили РИА Новости комментарий, сколько уже получено заявлений на выплату к 29 мая.
Доплата на детей от трех до 16 лет полагается семьям, независимо от их доходов. Как сообщила пресс-служба Пенсионного фонда, первыми выплату получат десять миллионов семей. Деньги перечислят на 15 миллионов детей по заявлениям, которые подали до 22 мая включительно.
Оформить выплату можно было через портал госуслуг, чем и воспользовалась большая часть заявителей. Те, кто лично подавал заявление в отделении ПФР, смогут уточнить этап его рассмотрения по телефону клиентской службы, в которую они обращались.
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Если в выплате отказали, родители получают уведомление в течение одного рабочего дня после рассмотрения заявления. Отказать могут, если родители живут за пределами России или, например, являются гражданами другой страны.
В Пенсионном фонде отметили, что ошибки редко бывают причиной отказа, так как при рассмотрении заявлений ведомство сверяет данные. Тем не менее родителям следует внимательно указывать информацию о себе, особенно реквизиты банковского счета, так как выплата перечисляется только на счет родителя, от имени которого подается заявление.
Если родители поняли, что указали данные неверно, им придется дождаться решения по заявлению, после чего подать новое с правильной информацией. Если заявление на выплату подает опекун или у детей есть заграничное свидетельство о рождении, сделать это придется лично через клиентскую службу ПФР или МФЦ.
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