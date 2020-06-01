В Москве возобновляют работу автосалоны

Согласно указам мэра Москвы Сергея Собянина, с 1 июня в городе возобновляется работа автосалонов по продаже автомобилей и мотоциклов, приостановленная с 28 марта во исполнение указа президента России о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса. С 12 мая московским дилерам было разрешено открыть станции техобслуживания и начать продажу запчастей к машинам.