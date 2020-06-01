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В Москве возобновляют работу автосалоны
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РИА Новости

В Москве возобновляют работу автосалоны

03:26 01.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПокупка автомобиля
Покупка автомобиля
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Автосалоны в Москве по разрешению столичного градоначальника возобновляют работу, но ажиотажного спроса на машины не ждут, рассказали опрошенные РИА Новости автодилеры.
Согласно указам мэра Москвы Сергея Собянина, с 1 июня в городе возобновляется работа автосалонов по продаже автомобилей и мотоциклов, приостановленная с 28 марта во исполнение указа президента России о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса. С 12 мая московским дилерам было разрешено открыть станции техобслуживания и начать продажу запчастей к машинам.
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Представитель "Рольфа", крупнейшего российского автодилера, сказал, что сеть готова к открытию, юристы изучают условия, которые необходимо выполнить, и ожидают спад по рынку, отмечая, что продажи в мае были лучше, чем в апреле, но хуже по сравнению с маем 2019 года. Продажи новых легковых и легких коммерческих машин в апреле в России упали на 72,4% в годовом выражении до почти 39 тысяч машин. Майская статистика еще не подведена.
Представитель "Автомира" также сказал о готовности сети к открытию, но особого ажиотажа не ожидается. О готовности дилеров говорит и представитель ассоциации РоАД, но отмечает, что снижение продаж в мае составит 50-60%, в июне – 50%.
"Мы открываем Москву. Автомобили на складах и в наличии есть. Поскольку заводы в России и в Европе приостанавливали работу, по некоторым моделям есть определенный дефицит. Но сейчас все заводы работают и производители быстро пополняют склады. За 1-2 месяца этот пробел будет восполнен", - говорит представитель "Автоспеццентра" и надеется, что в июне трафик будет выше, чем в апреле и мае вместе взятых.
"К открытию салонов готовы. Требования Роспотребнадзора выполняем в полном объеме. Рассчитываем на постепенное восстановление продаж", - подчеркивает глава Favorit Motors Владимир Попов.
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Владимир ПоповРольфАвтомирФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваЭкономика
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