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2020-06-01T10:09
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Спутник "Экспресс-АМ6" частично перестал работать
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РИА Новости

Спутник "Экспресс-АМ6" частично перестал работать

03:24 01.06.2020 (обновлено: 10:09 01.06.2020)
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© ФГУП "Космическая связь"Телекоммуникационный спутник "Экспресс"
Телекоммуникационный спутник Экспресс
© ФГУП "Космическая связь"
Телекоммуникационный спутник "Экспресс". Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Телекоммуникационный спутник "Экспресс-АМ6" не функционирует более чем на треть по причине полного выхода из строя системы охлаждения, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Ранее оператор спутника, предприятие "Космическая связь", сообщило, что с 25 марта из-за аномальной работы системы охлаждения на "Экспрессе-АМ6" пришлось выключить транспондеры (приемопередатчики) Ка-диапазона.
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Однако, согласно материалам госзакупок, нештатная ситуация на спутнике оказалась более серьезной.
"Тридцатого марта констатирован полный отказ жидкостного контура системы терморегулирования (охлаждает аппаратуру спутника. — Прим. ред.) космического аппарата "Экспресс-АМ6", — говорится в материалах.
В связи с этим, помимо 12 транспондеров Ka-диапазона, оператор был вынужден отключить на "Экспрессе-АМ6" два транспондера C-диапазона, два — L-диапазона и 14 — Ku-диапазона. В итоге 30 из 72 транспондеров на спутнике не действуют.
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"Оператор осуществил перевод полезной нагрузки "Экспресса-АМ6" в режим работы максимально возможной конфигурации: 42 транспондера (30 транспондеров Ku-диапазона, 12 транспондеров С-диапазона)", — отмечается в материалах.
Спутник "Экспресс-АМ6" был выведен на орбиту в 2014 году. Он создан в компании "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (входит в "Роскосмос") по заказу предприятия "Космическая связь" и рассчитан на 15 лет службы.
Аппарат работает на геостационарной орбите (круговая орбита высотой 35 786 километров) в точке стояния 53 градуса восточной долготы.
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Обсудить 12
Хочу стать космонавтомКосмическая связь (ФГУП)Космос - РИА НаукаРоскосмос
Популярные комментарии
Ну-ка, толстощекий, пошути что-нибудь!
1 июня, 08:39
ppet.g6
980004
Наверное виноват госдеп.
1 июня, 09:52
МЛМаксим Лучников
380006
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