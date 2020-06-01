Спутник "Экспресс-АМ6" частично перестал работать

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Телекоммуникационный спутник "Экспресс-АМ6" не функционирует более чем на треть по причине полного выхода из строя системы охлаждения, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Ранее оператор спутника, предприятие "Космическая связь", сообщило, что с 25 марта из-за аномальной работы системы охлаждения на "Экспрессе-АМ6" пришлось выключить транспондеры (приемопередатчики) Ка-диапазона.
Однако, согласно материалам госзакупок, нештатная ситуация на спутнике оказалась более серьезной.
"Тридцатого марта констатирован полный отказ жидкостного контура системы терморегулирования (охлаждает аппаратуру спутника. — Прим. ред.) космического аппарата "Экспресс-АМ6", — говорится в материалах.
В связи с этим, помимо 12 транспондеров Ka-диапазона, оператор был вынужден отключить на "Экспрессе-АМ6" два транспондера C-диапазона, два — L-диапазона и 14 — Ku-диапазона. В итоге 30 из 72 транспондеров на спутнике не действуют.
"Оператор осуществил перевод полезной нагрузки "Экспресса-АМ6" в режим работы максимально возможной конфигурации: 42 транспондера (30 транспондеров Ku-диапазона, 12 транспондеров С-диапазона)", — отмечается в материалах.
Спутник "Экспресс-АМ6" был выведен на орбиту в 2014 году. Он создан в компании "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (входит в "Роскосмос") по заказу предприятия "Космическая связь" и рассчитан на 15 лет службы.
Аппарат работает на геостационарной орбите (круговая орбита высотой 35 786 километров) в точке стояния 53 градуса восточной долготы.