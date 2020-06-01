Спутник "Экспресс-АМ6" частично перестал работать

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Телекоммуникационный спутник "Экспресс-АМ6" не функционирует более чем на треть по причине полного выхода из строя системы охлаждения, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.

В связи с этим, помимо 12 транспондеров Ka-диапазона, оператор был вынужден отключить на "Экспрессе-АМ6" два транспондера C-диапазона, два — L-диапазона и 14 — Ku-диапазона. В итоге 30 из 72 транспондеров на спутнике не действуют.