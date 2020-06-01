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2020-06-01T09:45
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В России расширили программу льготного автокредитования
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РИА Новости

В России расширили программу льготного автокредитования

02:57 01.06.2020 (обновлено: 09:45 01.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудница автосалона
Сотрудница автосалона
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Сотрудница автосалона. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Программы льготного автокредитования - "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" - становятся доступны более широкому кругу потребителей, предельная стоимости машины по ним увеличивается до 1,5 миллиона рублей, следует из сообщения Минпромторга РФ.
"На заседании правительства 21 мая утверждено распоряжение о выделении Минпромторгу средств резервного фонда в размере 25 миллиардов рублей, в том числе 7 миллиардов на программу "Льготного автокредитования", действие которой будет распространено на семьи, имеющие 1 и более несовершеннолетних детей, на граждан, являющихся работниками медицинских организаций государственной системы здравоохранения, либо продавшим свой автомобиль старше 6 лет дилеру в счет уплаты части первоначального взноса (Trade-In), а также на электромобили, с увеличенной максимальной ценой автомобиля до 1,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Представитель ведомства пояснил, что нововведения по льготным кредитам начнут действовать с 1 июня.
Льготное автокредитование в России с 2018 года стало работать через программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Эти программы позволяли получить субсидирование процентной ставки при покупке машины в кредит в случае, если человек приобретал свой первый автомобиль, либо семье с двумя и более несовершеннолетними детьми.
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов
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РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
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