В Миннеаполисе задержали водителя грузовика, въехавшего в толпу

Ранее сообщалось, что грузовик проехал через толпу протестующих в Миннеаполисе, вышедших на демонстрацию из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.

"Внушают большое беспокойство действия водителя грузовика на трассе I-35, который спровоцировал толпу мирных демонстрантов. Водитель грузовика пострадал и был доставлен в больницу с травмами, которые не представляют угрозы жизни. Он находится под арестом", - говорится в сообщении полиции.