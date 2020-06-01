В Миннеаполисе задержали водителя грузовика, въехавшего в толпу

ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Полиция задержала водителя грузовика, въехавшего в толпу в американском Миннеаполисе, сообщило управление общественной безопасности города в Twitter.
Ранее сообщалось, что грузовик проехал через толпу протестующих в Миннеаполисе, вышедших на демонстрацию из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.
"Внушают большое беспокойство действия водителя грузовика на трассе I-35, который спровоцировал толпу мирных демонстрантов. Водитель грузовика пострадал и был доставлен в больницу с травмами, которые не представляют угрозы жизни. Он находится под арестом", - говорится в сообщении полиции.
По ее данным, никто из протестующих не был сбит грузовиком.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе масштабные демонстрации продолжились в воскресенье.