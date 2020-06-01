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Минфин повысил пошлину на экспорт нефти из России
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РИА Новости

Минфин повысил пошлину на экспорт нефти из России

02:38 01.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабочие на мобильной буровой установке компании "Татнефть"
Рабочие на мобильной буровой установке компании Татнефть
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Рабочие на мобильной буровой установке компании "Татнефть". Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 июня повышается на 1,5 доллара с майского уровня, который стал самым низким с 2002 года, - до 8,3 доллара за тонну, следует из расчетов Минфина.
Средняя цена на нефть марки Urals за период с 15 апреля по 14 мая составила 19,9 доллара против 19 долларов за баррель в предыдущий период мониторинга.
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Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения, согласно формуле расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.
Пошлина на высоковязкую нефть увеличивается до 1,2 доллара с 1 доллара за тонну.
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла повышается до 2,4 доллара с 2 долларов за тонну, на темные - до 8,3 доллара с 6,8 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт товарного бензина увеличивается до 2,4 доллара, прямогонного (нафта) - до 4,5 доллара с 3,7 доллара за тонну. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и на чистые фракции СУГ остается на нулевом уровне. Пошлина на кокс повышается до 0,5 доллара с 0,4 доллара за тонну.
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