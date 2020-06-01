Минфин повысил пошлину на экспорт нефти из России

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 июня повышается на 1,5 доллара с майского уровня, который стал самым низким с 2002 года, - до 8,3 доллара за тонну, следует из расчетов Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 июня повышается на 1,5 доллара с майского уровня, который стал самым низким с 2002 года, - до 8,3 доллара за тонну, следует из расчетов Минфина

Средняя цена на нефть марки Urals за период с 15 апреля по 14 мая составила 19,9 доллара против 19 долларов за баррель в предыдущий период мониторинга.

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири , каспийских месторождений и Приразломного месторождения, согласно формуле расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Пошлина на высоковязкую нефть увеличивается до 1,2 доллара с 1 доллара за тонну.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла повышается до 2,4 доллара с 2 долларов за тонну, на темные - до 8,3 доллара с 6,8 доллара за тонну.